Путин: Экономическая стратегия, выбранная государством и бизнесом в 2022 году, сработала

Президент России Владимир Путин начал своё выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с напоминания о том, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса.

"Стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли и расчётов, логистики. По сути, перекраивалась ткань деловой и хозяйственной жизни", — охарактеризовал обстановку российский лидер.

Путин напомнил, что, выступая с трибуны ПМЭФ в прошлом году, он изложил своё видение тех вызовов, с которыми столкнулись Россия и весь мир, и подробно остановился на действиях государства, призванных, несмотря ни на что, обеспечить уверенное долгосрочное суверенное развитие нашей страны.

"Сегодня, уважаемые коллеги, можно уверенно сказать, что стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала. Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу", — резюмировал президент.