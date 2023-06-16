Лайф узнал у главы Промсвязьбанка о подготовке банкоматов под новые купюры

Глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков заверил Лайф, что никакого коллапса из-за внедрения Центробанком новой купюры не будет. Так он ответил на вопрос корреспондента в кулуарах ПМЭФ о готовности банкоматов к нововведению.

Глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков рассказал о банкоматах для новых купюр. Видео © LIFE

"Всё подстраивается, меняется программное обеспечение, меняется в данном случае банкнотоприёмник. И коллапса не будет в любом случае", — пояснил он.