Лайф узнал у главы Промсвязьбанка о подготовке банкоматов под новые купюры
Глава Промсвязьбанка Фрадков заявил, что банкоматы подготовят под новые купюры
Глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков заверил Лайф, что никакого коллапса из-за внедрения Центробанком новой купюры не будет. Так он ответил на вопрос корреспондента в кулуарах ПМЭФ о готовности банкоматов к нововведению.
Глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков рассказал о банкоматах для новых купюр. Видео © LIFE
"Всё подстраивается, меняется программное обеспечение, меняется в данном случае банкнотоприёмник. И коллапса не будет в любом случае", — пояснил он.
Напомним, Центробанк показал Лайфу новую банкноту номиналом 100 рублей. Вводить в оборот её будут постепенно. Она изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета, в состав которой помещены защитные волокна двух типов. На ощупь купюра твёрдая и будто сделана из пластика.
LIFE