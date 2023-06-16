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16 июня, 11:49

Лайф узнал у главы Промсвязьбанка о подготовке банкоматов под новые купюры

Глава Промсвязьбанка Фрадков заявил, что банкоматы подготовят под новые купюры

Глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков заверил Лайф, что никакого коллапса из-за внедрения Центробанком новой купюры не будет. Так он ответил на вопрос корреспондента в кулуарах ПМЭФ о готовности банкоматов к нововведению.

Глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков рассказал о банкоматах для новых купюр. Видео © LIFE

"Всё подстраивается, меняется программное обеспечение, меняется в данном случае банкнотоприёмник. И коллапса не будет в любом случае", пояснил он.

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Напомним, Центробанк показал Лайфу новую банкноту номиналом 100 рублей. Вводить в оборот её будут постепенно. Она изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета, в состав которой помещены защитные волокна двух типов. На ощупь купюра твёрдая и будто сделана из пластика.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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