В оборот поступят твёрдые наличные: Лайф узнал, как выглядят новые купюры и чем они уникальны Центробанк показал Лайфу новую банкноту номиналом 100 рублей. Вводить в оборот её будут постепенно. Главный эксперт по исследованию денежных знаков ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Шалагинова рассказала, чем уникальна новая банкнота. 15 июня, 23:42 Центробанк показал Лайфу новую банкноту номиналом 100 рублей. Обложка © ГУ Банка России по ЦФО

Как выглядит новая банкнота

На лицевой стороне банкноты изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Новая сторублёвая банкнота по стилистике похожа на уже привычную нам 200-рублёвую купюру и удобна для всех. Здесь крупные контрастные цифры, надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми и удобное для проверки расположение защитных признаков, более яркое цветовое оформление. Кроме того, купюра содержит усиленный защитный комплекс.





Стали лучше и потребительские свойства новой сторублёвой банкноты. У неё более высокая устойчивость к загрязнению. Она лучше обрабатывается различного рода счётно-сортировальными машинами, банкоматами и другими устройствами. Покрытие специальным защитным составом увеличит срок службы.

Главный эксперт по исследованию денежных знаков ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Шалагинова показывает макет новой 100-рублёвой купюры. Видео предоставлено ГУ Банка России по ЦФО

Как определить подлинность банкноты

Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код. Он ведёт на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности.

Среди средств защиты на банкноте размещены водяные знаки, микроизображения и микротекст. Их можно увидеть только через лупу и не воспроизвести при подделке. Также на банкноте есть символ рубля, выполненный с кипп-эффектом, то есть проявляющийся при изменении угла зрения. Ещё одно средство защиты — ныряющая нить и цветопеременный элемент — переливающаяся цифра 100 слева под гербом на лицевой стороне купюры.

Фото предоставлено ГУ Банка России по ЦФО

На первый взгляд кажется, что банкнота сделана из пластика. Действительно, она твёрдая на ощупь. Но на самом деле это не пластик. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета, в состав которой помещены защитные волокна двух типов. Первые — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов, вторые — серые. На поверхности лицевой стороны банкноты видны четыре фрагмента ныряющей голографической защитной нити шириной два миллиметра.

У банкноты есть два серийных номера, расположенных на оборотной стороне и включающих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер читается по короткой стороне банкноты, правый — по длинной.

Фото предоставлено ГУ Банка России по ЦФО

Старые деньги при этом остаются в обороте. Новая купюра будет постепенно заменять ветхие купюры прежнего дизайна. Банкноты образцов 2022 года и 1997-го являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Они обязательны к приёму по номиналу при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений.

Главный эксперт по исследованию денежных знаков ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Шалагинова показывает макет новой сторублёвой купюры. Фото предоставлено ГУ Банка России по ЦФО

Авторы Нина Важдаева