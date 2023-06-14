С 1 июля изменится начисление пенсий: Кому сделают прибавку и как можно получить доплату Со следующего месяца пенсионеров ждут новшества, которые касаются сумм и порядка получения выплат. Каким образом можно получить прибавку и что для этого нужно сделать? 13 июня, 23:42 С 1 июля пенсии будут назначать по-другому. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

С 1 июля вступают изменения, внесённые в постановление правительства РФ от 17.12.2014 N 1386 "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации". Поправки были внесены ещё в 2022 году, но новая редакция начнёт действовать с 1 июля 2023 года. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

— Теперь пенсионерам, проживающим за границей, станет проще подтверждать факт нахождения в живых. Раньше для этого нужно было лично приходить в консульское учреждение Российской Федерации либо в СФР. Теперь можно обратиться на портал государственных услуг, заполнив заявление установленной формы. Заявление направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью, — пояснила Оксана Красовская.

Пенсионеры, которые прекратили работать, в июле получат уже проиндексированную пенсию. Ранее процесс перерасчёта занимал три месяца, а выплата осуществлялась на четвертый месяц после увольнения. Теперь сроки сократились.

— Согласно изменениям в законодательстве, работодатель информацию о прекращении трудовых отношений обязан предоставить не позднее одного рабочего дня после увольнения. И после этого у СФР есть месяц для вынесения решения. К примеру, пенсионер уволился с работы 25 мая 2023-го. На следующий день поступает отчётность, и у СФР есть месяц, то есть до 25 июня, чтобы принять решение о перерасчёте. Следовательно, уже в июле человек получает пенсию в новом размере. Кроме того, ему начисляют доплату за июнь с учётом индексации, — пояснила Оксана Красовская.

Если пенсионер сомневается, что ему правильно начисляют пенсию, то это можно проверить. Нужно обратиться в СФР с заявлением о предоставлении подробного расчёта выплат. Также при появлении у пенсионера иждивенца он имеет право на повышение фиксированной выплаты к пенсии. К числу иждивенцев, за которых можно получить прибавку, относятся только близкие родственники: дети в возрасте до 18 лет (не нужно подтверждать факт иждивения) или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся (подтверждается справкой из учебного заведения) и не работают.

При этом право на надбавку к пенсии имеют оба родителя, не только один. Также к иждивенцам ещё могут быть отнесены братья, сёстры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет. Если, конечно, у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать.

— То есть если у бабушки находится внук или внучка на иждивении, она опекун, то можно обратиться за таким повышением. Повышение устанавливается в заявительном порядке и требует предоставления документов. Также хочется обратить внимание, что повышение производится и к страховой пенсии по инвалидности. А вот тем, кому назначена социальная пенсия (ввиду отсутствия стажа) или социальная пенсия по инвалидности, то им повышение не предусмотрено, — добавила Оксана Красовская.

Не все обращают внимание на то, что сейчас есть целый ряд способов увеличить пенсию. Воспользоваться ими может любой пожилой человек. Например, имеет смысл получать пенсию на карту банка, где есть кешбэк и прочие бонусы. Это возможно сделать, если обратиться в СФР и попросить перечислять пенсию на карту другого банка. Такую рекомендацию дала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Подробности и список банков-партнёров можно узнать в территориальном отделении СФР. Также пенсию на карту другого банка можно переводить самостоятельно. Например, если какая-то финансовая организация даёт повышенные бонусы или кешбэк, то имеет смысл сразу после получения пенсии перевести её на карту другого банка и пользоваться ей при расчётах. Сделать это бесплатно можно через СБП.

— Ещё один вариант повысить себе пенсию — докупить пенсионные баллы. Это совершенно легальный способ. Взносы в СФР может платить не только работодатель, но и сам застрахованный. Чем больше сумма взносов, тем выше будет его пенсия. Поэтому, если вам не хватает небольшого количества пенсионных баллов, их можно докупить. Для этого надо написать заявление в СФР. Когда от него придёт ответ, надо будет оплатить сумму пенсионных баллов. Её можно внести сразу или по частям, — добавила Светлана Петрикова.

С 1 июля военные пенсионеры в новых регионах будут получать пенсии по российским законам. Это касается жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Новые нормы коснутся и тех пенсионеров, которым положены военные пенсии, но они уехали из новых регионов до дня принятия их в состав РФ.

Обратиться за выплатами могут жители, проходившие военную и приравненную к ней службу, а также члены их семей. Тут есть условие — люди должны были постоянно проживать в новых регионах по состоянию на 30 сентября 2022 года.

Авторы Нина Важдаева