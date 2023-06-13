Отпускные можно увеличить: От чего зависят суммы выплат и как получить больше Многие сотрудники задаются вопросом, в какой месяц лучше взять отпуск. Но не все знают, что сумма выплат за него будет зависеть от множества факторов, даже от выданных ранее премий. Как получить самые большие отпускные? 12 июня, 23:42 Многие задаются вопросом, в какой месяц лучше взять отпуск. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Отпускные традиционно рассчитываются из среднего заработка за последний год. Поэтому выгоднее всего, чтобы получить максимальные выплаты, брать отпуск на следующий же день после дня зарплаты. Тогда в расчёт попадут только полные отработанные месяцы. Такую рекомендацию дал HR-директор мебельной компании Mr.Doors Кирилл Степаненко.

— Не стоит забывать и тот факт, что в расчёт отпускных попадают только рабочие дни, за исключением командировок и больничных, потому что по ним выплаты из средних показателей уже учтены. Также я рекомендую брать отпуск в месяцы, когда нет государственных праздников или их количество минимально, например в августе, октябре. В эти периоды самое большое количество рабочих дней, и выплаты, соответственно, будут больше. И наоборот, самые невыгодные с точки зрения рабочего отпуска месяцы вроде января, мая. Понятно, что за счёт больших праздников отдохнуть получится дольше, но с финансовой точки зрения это невыгодно, — добавил Кирилл Степаненко.

Он обратил внимание и ещё на один нюанс. Речь идёт о работниках, которые ожидают в ближайшее время повышения заработной платы. В этом случае стратегически правильнее будет дождаться первой повышенной выплаты (или любой следующей), чтобы обновлённая оплата труда попала в расчёт отпускных.

— Главное в этом вопросе — не забывать, что у нас в Трудовом кодексе перед началом следующего года (то есть в декабре) должен формироваться график отпусков. В соответствии с ним сотрудник может отправляться на отдых. В отпуск могут уходить люди, которые проработали полгода и больше в компании. При этом работодатель может отпустить работника и раньше, — отметил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Что касается сумм выплат и времени отдыха, то всё зависит от того, какие потребности у человека. Естественно, месяц, в который сотрудник уходит отдыхать, влияет на то, какие будут произведены выплаты.

Месяц, в который сотрудник уходит отдыхать, влияет на то, какие будут произведены выплаты. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Вадим Ткаченко обратил внимание, что выплачиваются отпускные с учётом средней зарплаты по году. При этом влияют все дополнительные надбавки, премии и прочие дополнительные доплаты, которые причитались сотруднику в качестве вознаграждения помимо зарплаты.

Авторы Нина Важдаева