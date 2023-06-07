Пенсионерам, семьям с детьми и малоимущим сделают летние соцвыплаты: Как получить деньги на отдых В этом году появились особенности с получением ряда социальных выплат, которые начисляют летом. Кто и сколько может экономить на отдыхе, а также как оформить получение денег? 6 июня, 23:42 Пенсионеры могут получить компенсации за отдых. Обложка © Shutterstock

От каких выплат освободили пенсионеров

Все положенные социальные выплаты можно получить через Социальный фонд, отделения МФЦ, а также через портал "Госуслуги". В 2023 году для пенсионеров предусмотрены следующие компенсации: за проезд к месту отдыха на территории РФ и обратно, льготы на авиабилеты (авиакомпания должна входить в список получивших субсидирование, льготы предоставляются по определённым маршрутам) и льготы на поездки железнодорожным транспортом.

"Проехать бесплатно можно дважды за год в поездах и вагонах всех категорий по личным надобностям и один раз в год к месту лечения и обратно. Такой льготой пользуются пенсионеры со статусом Героя Советского Союза, Героя РФ, полного кавалера ордена Славы", — рассказала генеральный директор бухгалтерского агентства "Актив+" Ольга Гущина.

Есть и общие льготы для разных категорий туристов. Например, если человек купил путёвку на отдых по России и оплатил её картой "Мир", то он может вернуть часть денег. Это так называемый туристический кешбэк. Об этом рассказал юрист "Европейской юридической службы" Ильдар Макешов. Он напомнил, что такая краткосрочная программа была введена ещё в 2020 году для стимулирования внутреннего туризма. Затем были реализованы ещё несколько этапов этой программы.

При оплате путёвок по России картой "Мир" можно вернуть до 20 000 рублей. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

"Размер выплаты (кешбэк) в 2023 году — 20% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 000 рублей. Если речь идёт о поездках по Дальневосточному федеральному округу, то там кешбэк выше — не более 40 000 рублей. Срок осуществления выплаты туристу (срок кешбэка) — пять рабочих дней со дня поступления в АО "НСПК" информации об оплате путёвки", — пояснил Ильдар Макешов.

Он также рассказал о компенсациях, которые положены неработающим пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности и проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Её предоставляет раз в два года территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Для получения компенсации пенсионеру или его представителю нужно обратиться с заявлением и необходимыми документами в ТО СФР. Сделать это можно лично, по почте, через МФЦ либо в электронной форме через Единый портал госуслуг.

Кстати, это касается не только отдыха внутри России. Частично можно компенсировать расходы и на поездку за рубеж. При следовании к месту отдыха за пределы территории России компенсация производится до ближайших к месту пересечения государственной границы железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала, автостанции.

"Чтобы получить компенсацию, нужно предоставить копию заграничного паспорта с отметкой пограничного органа ФСБ о месте пересечения государственной границы России. Компенсация проезда воздушным транспортом международного сообщения производится при представлении выданного авиакомпанией документа о стоимости проезда в пределах территории РФ, рассчитанной в установленном порядке", — добавил Ильдар Макешов.

Какие социальные выплаты положены малообеспеченным семьям

Ольга Гущина рассказала, что в 2023 году для малообеспеченных семей предусмотрены такие льготы, как компенсация за путёвку в лагерь. Её размер различается для каждого региона. Местное правительство учитывает доход семьи, а также среднюю стоимость путёвки в детский лагерь.

Семьям компенсируют затраты на детский отдых. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

"В некоторых субъектах родителям выдают сертификаты. Важно оформить документ ещё до поездки ребёнка. Сертификат действует 30 календарных дней. Использовать его можно только на отдых детей в лагерях, включённых в реестр поставщиков услуг по организации отдыха и оздоровления детей. В каждом субъекте действует свой реестр", — пояснила Ольга Гущина.

Она обратила внимание на особенности выплат в 2023 году. Теперь раз в год деньги на отдых ребёнка получают члены семей военнослужащих и сотрудников силовых органов, которые погибли, были объявлены умершими или признаны безвестно отсутствующими при исполнении служебных обязанностей на службе по контракту в силовых ведомствах РФ. Такая же льгота распространяется на детей тех, кто погиб, умер или был признан безвестно отсутствующим при выполнении служебных обязанностей на службе по призыву. Максимальная сумма выплаты — 33 023,23 рубля.

Авторы Нина Важдаева