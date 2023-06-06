С 1 июля изменятся условия выплат по кредитам: Как это скажется на заемщиках С 1 июля 2023 года вступят в силу поправки в закон о потребительском кредите. Они касаются изменений процентных ставок и порядка выплат. Что нового ждёт заёмщиков? 5 июня, 23:42 С 1 июля вступят в силу поправки в закон о потребительском кредите. Обложка © ТАСС / Олег Яковлев

С 1 июля 2023 года вступят в силу поправки в закон о потребительском кредите, ограничивающие размеры процентов по краткосрочным займам. Предельная процентная ставка по займам снизится с 1% в день до 0,8% в день, а предельный размер задолженности по процентам до 1,3 от суммы займа. Об этом Лайфу рассказал начальник отдела финансового просвещения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик.

Он привел такой пример. Кредитор по долгу в 20 тыс. рублей не сможет начислить более 26 тыс. рублей. Это значит, что с учётом самого долга, процентов, штрафов и пеней — потребовать могут не более 46 тыс. рублей.

Кроме того, эксперт рассказал, что меняются условия по специальным займам МФО на сумму до 10 тыс. рублей и сроком до 15 дней.

- По таким займам ежедневная ставка снижена с 2% до 1% в сутки, а предельный размер задолженности по процентам - с 30% до 15%. Таким образом, по займу в 10 тыс. рублей максимальная сумма задолженности может составить 11,5 тыс. рублей, - пояснил Борис Кулик.

Представитель Банка России сделал акцент на том, что нововведения касаются в первую очередь микрофинансовых организаций и они позволят снизить долговую нагрузку заемщиков по займам «до зарплаты». Кроме того, это мотивируют МФО более ответственно относиться к выбору своих клиентов.

- Новые правила облегчат жизнь заемщикам, которые пользуются микрокредитами. Самим же МФО придется диверсифицировать портфель за счет более долгосрочных кредитов. С учетом того, что за прошлый год портфель займов вырос до 365 млрд рублей, и где-то 70% из них были выданы под максимальный процент – то такую инициативу можно оценивать исключительно положительно. Поскольку реальные доходы граждан падают, а закредитованность (и в том числе просроченная задолженность) растёт, - рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко обратил внимание, что заёмщикам нужно внимательно читать договор. Условие, содержащее запрет, установленный новым законом, должно быть указано на первой странице договора потребительского кредита. Срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, должен быть перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора.

Новые правила – очередной шаг Центробанка, направленный на борьбу с закредитованностью населения. Например, он уже установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Это было сделано для того, чтобы сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность.

Кроме того, ЦБ внёс изменения в надбавки к коэффициентам риска в зависимости от размера первоначального взноса по ипотеке. Если первоначальный взнос менее 20% надбавки будут повышены уже с 1 июня 2023 года. За взнос менее 30% надбавки вырастут с 1 января 2024 года.

Авторы Нина Важдаева