С 1 июля контролировать цены на бензин станут иначе: Сколько будет стоить топливо на АЗС С 1 июля должны были вступить в силу новые правила выплаты по демпферу. Но бензин стал так быстро дорожать, что планы пришлось изменить. Чего ждут на АЗС в начале лета и сколько будет стоить бензин. 1 июня, 23:40 Цены на бензин растут. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

1 июля 2023 года демпфер для нефтяников должны были сократить в два раза. Это позволило бы сэкономить порядка 30 млрд рублей в месяц бюджетных расходов. Впрочем, весной бензин начал стремительно дорожать на бирже, что всерьёз обеспокоило и бизнес, и простых автомобилистов. В результате ожидаемые поправки к налоговому кодексу так и не внесли в Госдуму. Соответственно, вступление в силу этих изменений переносится.

— Решение по снижению выплат государством в двукратном размере нефтяным компаниям, которое должно было произойти с 1 июля текущего года, отложено на неопределённый срок. В мае законопроект Минфина о сокращении бюджетных субсидий правительством не был согласован и ближайший срок рассмотрения перенесён на начало августа. Вероятно, это решение было принято ввиду того, что существуют опасения по поводу повышения розничных цен на автозаправках. Сказываются высокий спрос и сезонный фактор, — рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса ФИНМИР Георгий Свирин.

Демпферный механизм используется государством для смягчения цен на внутреннем рынке. Суть его заключается в том, что государство доплачивает нефтяным производителям разницу в цене на бензин и дизельное топливо, если экспортная цена превышает цену на внутреннем рынке. В прошлом году, когда правительство сократило выплаты по демпферному механизму, это привело к дефициту автомобильного топлива на внутреннем рынке, который продолжается до сих пор, поскольку для нефтяных компаний выгоднее экспортировать бензин за рубеж. Также, в связи с сокращением предложения бензина на бирже, только за апрель текущего года цены на АИ-92 и АИ-95 подскочили на 20%, достигнув рекордных значений.

— По всей видимости, это также стало одной из причин, почему правительство пока отложило решение о сокращении выплат в рамках демпферного механизма. Несмотря на то что Минэнерго призвало нефтяные компании увеличить объёмы поставок топлива на внутренний рынок, оптовые цены продолжили рост, и в будущем это может сказаться на конечном потребителе, — пояснил Георгий Свирин.

Как сообщила исследовательская группа "Петромаркет", чистая прибыль автозаправочных станций при продаже АИ-92 и АИ-95 составляет уже менее одного рубля за литр, поэтому, скорее всего, в июне цены вырастут. Уже с 16 по 22 мая стоимость бензина на АЗС увеличилась на 0,2% по сравнению с прошлой неделей. Однако, прогнозирует Георгий Свирин, сильного повышения цен ожидать не стоит, так как стоимость бензина и дизеля на внутреннем рынке регулируется государством, которое позволит повысить цены только в пределах инфляции. Годовой уровень инфляции пока невысокий и в пределах нормы, по официальным данным, на конец апреля составлял 2,3%.

— Считаю решение правительства правильным и своевременным. Дело в том, что маржа АЗС сейчас и так на грани рентабельности. Тогда как бензин на бирже бьёт исторические рекорды уже больше полумесяца. Был взят потолок за тонну АИ-95, и динамика сохраняется положительной. Пусть с небольшим отставанием, но АИ-92 и летний дизель тоже уверенно растут, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, роста цен в рознице пока незаметно как раз именно из-за механизма демпфера, который и было решено сохранить. Иначе стоимость топлива на бензоколонках резко вырастет.

— Понятно, что надо как-то подлатать бюджет, который идёт с отставанием. Но если механизм демпферов отменить, то мы увидим скачок цен в вилке пяти-шести рублей за литр уже к июлю. Тогда как при сохранении текущего положения подорожание будет в районе трёх рублей к концу лета, — добавил Артём Деев.

Авторы Нина Важдаева