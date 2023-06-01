Банки активно меняют условия по кэшбэку: Какие подводные камни ждут клиентов и как их обойти Сейчас банки анонсировали множество новых программ, которые касаются кэшбэка. В частности, многие его уже повысили. В чем плюсы таких программ очевидно, но есть и подводные камни. Как их избежать? 31 мая, 23:42 Банки меняют условия по кэшбэку. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Многие банки уже повысили свой кэшбэк. Ряд кредитных организаций ввели повышенный процент отчислений по некоторым категориям товаров и услуг. В частности, «транспорт», «детские товары», «кафе и рестораны», «аптеки». В мае также было анонсировано множество новых программ по кэшбэку. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

- Я вижу в этом продолжение политики по восстановлению прежних объемов по программам лояльности, которая началась еще с осени прошлого года. Тогда истек срок действия введенного ЦБ РФ временного ограничения на комиссии для компаний за прием карт. Ограничение на эквайринг было введено для поддержки социально значимого бизнеса. Но это, конечно, сказалось на программах лояльности. Сейчас, очевидно, банки хотят вернуть прежние объемы, - пояснил Артём Деев.

Плюсы таких программ очевидны: больше кэшбэка, больше категорий товаров и услуг, за которые его можно получить. Но важно помнить, что бонусные баллы от банка - это не прямой аналог реальных денег. В зависимости от конкретных акций, накопленные баллы могут действовать ограниченный период времени или могут приниматься в качестве платежа только на определенных группах товаров или услуг. Или же ими можно оплатить не более определенного процента суммы. Чтобы избежать переплаты Артём Деев рекомендует всегда заранее тщательно изучать новые условия программы лояльности вашего банка.

Бонусные баллы от банка, как избежать переплат. Фото © Shutterstock

- Повышенный кэшбэк может иметь ограничения на категории товаров или услуг. Программы могут иметь также ограничения на максимальную сумму кэшбэка, которую можно получить в определенный период времени. Банки могут изменять условия предоставления кэшбэка в любое время без предупреждения. Некоторые банки могут включать скрытые комиссии или дополнительные условия в свои программы кэшбэка. Например, может быть какая-нибудь плата за ведение счета за участие в акции, - рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, клиенты должны сравнивать различные программы, чтобы выбрать наиболее выгодную для своих потребностей. Также рекомендуется следить за изменениями в условиях программы и, при необходимости, пересматривать свой выбор.

Важный нюанс при оплате кэшбэк картой заключается в том, чтобы оценивать необходимость той или иной покупки. Уже проводилось немало исследований, которые показали, что в погоне за скидками и призрачной выгодой человек начинает тратить в два, а то и в три раза больше денег. Экономисты напомнили, что кэшбэк — это в первую очередь просто небольшой бонус. Его нельзя рассматривать как способ сделать накопления или инвестиции.

С особой аккуратностью нужно подходить к кредитным картам с кэшбэком. По ним он может быть выше, чем по дебетовым. Такие заманчивые условия привлекают к кредиткам даже тех людей, у кого нет потребности в заёмных деньгах. Кажется, что никакого перерасхода не будет. Тем не менее на практике многие забывают, что льготный период ограничен. Если воспользоваться кредитными деньгами и не вернуть их в срок, то процент банку перекроет всю выгоду от кэшбэка. Еще один подводный камень — это скрытый процент. Многие не знают, что за снятие наличных с кредитной карты предполагается комиссия. Причем даже в банкомате своего банка. Конечно, у каждого кредитного продукта свои условия. Тем не менее, в большинстве случаев процент будет.

Впрочем, учитывая все нюансы сейчас хорошее время для того, чтобы завести карту с кэшбэком, если его можно будет получить за повседневные траты. Другими словам, за те покупки, которые итак необходимо делать каждый день. Суммы кэшбэка могут достигать порядка 1000-2000 рублей в месяц, а то и больше. Сейчас банки заинтересованы в привлечении новых клиентов и удержании старых, так как многие стали закрывать счета и забирать деньги наличными. Это произошло в том числе на фоне падения процентов по банковским вкладам. Кэшбэк становится популярным инструментом для привлечения новых клиентов.

Авторы Нина Важдаева