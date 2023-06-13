Петербургский международный экономический форум 2023: что известно В Петербурге открывается одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет ПМЭФ завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. Лайф собрал всю информацию о проведении, участниках и темах форума. 13 июня, 15:38 Даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2023 году — с 14 по 17 июня. Фото © Александр Демьянчук/ТАСС

C 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге состоится одно из самых масштабных и значимых деловых событий года — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он проводится ежегодно с 1997 года, а с 2005-го форум проходит под эгидой Президента Российской Федерации, который каждый раз старается посещать площадку форума и принимать участие в его работе.

В этом году ПМЭФ будет проходить под лозунгом "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Вопреки возрастающей в последние годы конфронтации между Россией и странами Европы и США, форум, как и раньше собирает гостей из многих стран мира, а на страницах мировой прессы событие именуется не иначе как «Русский Давос».

Главные новости с площадки Петербургского экономического форума читайте на сайте Лайфа.

Участники ПМЭФ 2023

Российская экономика по-прежнему вызывает большой интерес, несмотря на то, что находится под мощным санкционным давлением. Решившись ответить на глобальный запрос на справедливое распределение ресурсов и отход от однополярной модели, перейти на фактическую независимость в условиях глобализма, Россия привлекает на Петербургский международный экономический форум многочисленных заинтересованных бизнесменов и политиков. В 2022 году форум посетили около 14 тысяч гостей из 130 стран мира — это во время эскалации российско-украинского конфликта, когда мировые финансовые центры ужесточили санкции по отношению к нашей стране. В этом году площадку для выступлений на ПМЭФ получат самые разные участники. Организаторы взяли направление на максимальное географическое разнообразие тем и дискуссий. Будут представлены Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, Латинская Америка.Должны состояться двусторонние деловые мероприятия, на которые приглашены участники из Индии, Китая и ЕАЭС.

В работе форума примет участие премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, приглашение получил бразильский лидер Луис Инасиу Лулу да Силва. Особое место отведено представителям Объединенных Арабских Эмиратов. ОАЭ сейчас является для России важным торговым хабом, через который отечественный бизнес активно ищет новых перспективных партнеров взамен традиционных из Европы и США. Ожидается, что позиции России в регионе Персидского залива могут быть укреплены вопреки взаимным разногласиям по сделке ОПЕК+.

В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей. Фото © Виктория Виатрис/ТАСС

Владимир Путин на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление Путина — это важная часть мероприятия "для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России".

Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда [оно пройдёт], кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно. Сейчас всё это готовится Дмитрий Песков

Программа ПМЭФ 2023

В то время как европейцы и американцы активно отменяют все, что связано с Россией, Москва не отказывается от планов занять ведущие позиции в мировом развитии. Участники форума обсудят развитие российской экономики в свете современных реалий, технологический суверенитет российской экономики, упор на социальные приоритеты во внутренней политике, развитие рынка труда и его тенденции, а также вопросы мировой экономики в эпоху глобальных перемен. Организаторы форума задались целью показать все возможности и перспективы России. В программе ПМЭФ будут представлены ведущие отечественные технологические и финансовые компании, а первый день работы форума по традиции целиком будет посвящён российскому малому и среднему бизнесу.

Внимание будет уделено и глобальным экономическим проектам: это и Евразийский экономический союз, и блок БРИКС. Участникам есть что обсудить. Не стоит забывать, что главная цель форума на протяжении десятилетий – это именно налаживание новых деловых связей, которые позволяют России демонстрировать экономическую стабильность даже под давлением санкций.

Дискуссионные панели на ПМЭФ-2023 поделены на шесть блоков:

«Выстраивая технологический суверенитет»

«Народосбережение и качество жизни — основной приоритет»

«Рынок труда: ответ на новые вызовы»

«Мировая экономика в эпоху глобального перелома»

«Российская экономика: от адаптации к росту»

«Бизнес-диалог»

Всего в деловой программе форума заявлено более 150 панелей. Больше всего обсуждений посвящено российской экономике. На втором месте идет блок о мировой экономике с 37 панелями, с небольшим отставанием на третьем месте — дискуссии о технологическом суверенитете. 17 панелей посвящены «народосбережению», 14 — рынку труда. Шесть панелей Международного экономического форума — это встречи с представителями иностранных делегаций.

Вот названия некоторых панелей:

«Возвращение в Россию: потенциал соотечественников для развития регионов»

«От утечки мозгов — к притоку: почему европейцы выбирают Россию?»

«Дедолларизация: будущее денег»

«Эра культурного суверенитета: вызовы медиаиндустрии»

«Назад в будущее или вперед в прошлое?»

«Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности»

«Многополярность и связанность как новая парадигма международной торговли»

На ПМЭФ заявлены шесть сессий с международным диалогом: «Россия — Кыргызстан», «ЕАЭС — АСЕАН», «Россия — Китай», «Россия — ОАЭ», «Россия — Латинская Америка» и «Россия — Индия». Участие в форуме подтвердили делегации стран СНГ, Ирана, Индии, Китая и Монголии.

Подробнее с программой ПМЭФ 2023 можно ознакомиться на официальном сайте форума https://forumspb.com

Первый день ПМЭФ

14 июня на площадках Петербургского международного экономического форума состоятся следующие круглые столы и дискуссии: 10:00–11:30 Бизнес-диалог Россия – Кыргызстан

10:00–11:30 Архитектура освоения неба: облик новой экономики – 2035

12:15–13:45 Популяризация науки в интересах бизнеса и государства

12:15–13:45 Технологический суверенитет в ИТ: новые методологии, партнерства и центры компетенций для развития бизнеса и молодежи в Российской Федерации

14:30–16:00 Возвращение в Россию: потенциал соотечественников для развития регионов

14:30–16:00 Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

14:30–16:00 «Профессионалитет»: отраслевой подход к подготовке кадров в условиях импортозамещения

14:30–16:00 Роль женщин в формировании будущего России

15:00–16:30 Поехали! Грузовые беспилотные перевозки: впервые на магистрали – и комплексно

16:00–17:30 Бизнес-диалог Россия – Бразилия

16:45–18:00 Развитие инклюзивного сообщества: трехсторонний диалог о роли инклюзии в развитии человеческого потенциала России

Президент России Владимир Путин старается не пропускать мероприятия в рамках ПМЭФ. Так будет и в этом году. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Второй день ПМЭФ

15 июня участников и гостей Петербургского международного экономического форума ждёт насыщенная программа. Многие круглые столы и дискуссии состоятся на разных площадках, но в одно и то же время — придётся выбирать или следить за прямыми трансляциями с разных мероприятий. 08:00–09:00 Климатическая экономика: углеродный рынок как инновационный механизм внебюджетного финансирования социально значимых проектов

08:00–09:00 Глобальные вызовы как возможности для развития международного сотрудничества (бизнес-завтрак)

08:00–10:15 Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность

09:00–10:15 Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС

09:00–10:15 Между глобализмом и протекционизмом: как развивать технологии?

09:00–10:15 Дедолларизация: будущее денег

09:00–10:15 Северный морской путь: новые вызовы

09:00–10:15 Как будет развиваться российская экономика

09:00–10:15 Инвентаризация территорий: новые возможности применения пространственных данных

09:00–10:15 На пути к переработке: от отходов к ресурсам

09:00–12:00 Горизонт-2040: Россия на карте мира

09:00–10:15 Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию

09:00–10:15 «Человек благополучный» – главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны

09:00–10:15 Оценка воздействия НКО, благотворительной деятельности и волонтерского труда на экономику

09:00–10:15 Перспективы развития рынка цифровых финансовых активов в России

09:00–10:15 Российские проекты СМР за рубежом: скромность или пиар?

09:00–10:15 Климатическая повестка vs технологический суверенитет: как превратить вызовы в возможности?

09:00–10:15 Консолидация профессиональных сообществ через чемпионатное движение как фактор устойчивого развития экономики регионов

09:00–10:15 А дома лучше!

09:00–10:15 Рынок труда: ответ на новые вызовы. Роль программы «Приоритет-2030»

09:00–10:15 Законодательство о контроле как драйвер экономического роста

11:00–12:15 Двигаясь на юг: эффективное развитие в новом мире

11:00–12:15 Обеспечение глобальной продовольственной безопасности в современных условиях

11:00–12:15 Деловое партнерство БРИКС в новых экономических реалиях

11:00–12:15 Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг»: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок

11:00–12:15 Эра культурного суверенитета: вызовы медиаиндустрии

11:00–12:15 Глобальные финансовые риски: новые вызовы для внешнего аудита

11:00–12:15 Диалог интеграций: партнерство вместо конкуренции

11:00–12:15 Портовый разворот: через Запад на Восток?

11:00–12:15 Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России

11:00–12:15 Назад в будущее или вперед в прошлое?

Участников и гостей Петербургского международного экономического форума ждёт насыщенная программа. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

11:00–12:15 Привлечение внебюджетного финансирования в реализацию проектов импортозамещения

11:00–12:15 Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях

11:00–12:15 Госуправление: между людьми и данными

11:00–12:15 Российский флот для новых морских транспортных коридоров

11:00–12:15 Умная миграция: как решить проблемы рынка труда и демографии, не вызывая конфликтов в обществе

11:00–12:15 Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?

11:00–12:15 Бизнес-диалог ЕАЭС – АСЕАН

11:00–12:15 Развитие здравоохранения как фактор экономического роста

11:00–12:15 Российский геймдев и тренды его развития

11:00–12:15 Проекты социальной поддержки населения как драйверы развития экономики

11:00–12:15 Время молодых. Случайный успех или кадровый резерв российского бизнеса?

11:00–12:15 Новые технологии бизнеса: вызовы и возможности

15:00–16:15 Вложения в города – чем измеряется эффективность

15:00–16:15 Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях

15:00–16:15 Углеродное регулирование и создание рынка обращения углеродных единиц в странах Азии, Африки и Ближнего Востока

15:00–16:15 Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего

15:00–16:15 Новая мировая экономика – не глобальная, но взаимосвязанная

15:00–16:15 Язык дипломатии многополярного мира

15:00–16:15 Трансформация международной торговли: новые инструменты и пути развития

15:00–16:15 Россия – Азия: мир уходит в «цифру»?

15:00–16:15 Действуя сообща: донастройка налоговой системы через обратную связь

15:00–16:15 Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси

15:00–16:15 Инвестиции в драгметаллы: розничный рынок и «цифровое золото»

15:00–16:15 Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту

15:00–16:15 Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

15:00–16:15 Культурное поколение: как искусство формирует личность?

15:00–16:15 "Зеленый свет" "зеленым" зданиям: строительство энергоэффективного и качественного жилья

15:00–16:15 Россия как глобальный технологический полюс: создание компаний – «национальных чемпионов» в условиях новых стратегий

15:00–16:15 Здоровьесбережение нации: умные решения для модификации факторов риска

15:00–16:15 Борьба за цифровое внимание: что будет смотреть зритель завтра?

15:00–16:15 Бизнес-диалог Россия – Китай

15:00–16:15 100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем

15:00–16:15 Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности

15:00–16:15 Бизнес-диалог Россия – ОАЭ

15:00–16:15 Альма-матер предпринимателя: прибыль и созидание

15:00–16:30 Совместное заседание комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Экономика и финансы" и "Энергетика" по вопросу "О факторах опережающего роста российской экономики"

17:00–18:15 Формирование финансовой культуры как фактор роста

17:00–18:15 Многополярность и связанность как новая парадигма международной торговли

17:00–18:15 Производство кино и сериалов в России: поддержка в условиях санкций

17:00–18:15 Три по сто – это много или мало?

17:00–18:15 Битва за инвестиции и битва инвестиций: государственные vs частные

17:00–18:15 Go East: Ближний Восток как точка концентрации инвестиционно-финансовых потоков и торговый хаб

17:00–18:15 Борьба с контрафактом как общее дело всей страны

17:00–18:15 Консолидация общественного сознания: расширение форматов взаимопомощи через призму традиционных ценностей

17:00–18:15 Возобновляемая энергетика: низкие цены на электроэнергию или технологический суверенитет?

17:00–18:15 Майнинг как "белый лебедь" российской экономики: что нужно делать уже сейчас?

17:00–18:15 Россия – Латинская Америка

17:00–18:15 Медицинский туризм: расширяя возможности для систем здравоохранения в мире

17:00–18:15 От утечки мозгов – к притоку: почему европейцы выбирают Россию?

17:00–18:15 Отечественные бренды: новые возможности для роста

17:00–18:15 Смена парадигм в ИТ-индустрии: выход на новый технологический уровень для бизнеса и граждан

17:00–18:15 Кадры нового времени: каков сегодня работодатель мечты?

17:00–18:15 Цифровой прыжок в агроиндустрии

17:00–18:15 Российская высшая школа: новые возможности

17:00–18:15 Взаимодействие крупного бизнеса с субъектами МСП: международный опыт

17:00–18:15 Сингулярность наступила: ИИ vs человек – какой будет новая реальность?

17:00–18:15 Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

Третий день ПМЭФ

08:00–09:30 Российская экономика – новый курс. Приоритеты и альтернативы

09:00–10:00 Индустрия халяль: перспективы и достижения

09:00–10:00 Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество

09:00–10:00 Интеллектуальная собственность как основа инновационно ориентированного роста экономики

09:00–10:00 Арктика – территория инвестиционных возможностей и ярких путешествий

09:00–10:00 Раскрытие существующего производственного потенциала компаний России

09:00–10:00 Российский автопром: настоящее и будущее

09:00–10:00 Станет ли исламский банкинг эффективным инструментом привлечения инвестиций в Россию?

09:00–10:00 Экспортный потенциал – драйвер развития российских IT-технологий

09:00–10:00 Киберфизическое пространство: сделано в России

09:00–10:00 Преференциальные режимы: стабильные условия и качественная инфраструктура для инвесторов

09:00–10:00 Мультикультурализм vs традиционные ценности: этический аспект в мировой индустрии развлечений и СМИ

09:00–10:00 Цифровая точка роста: как маркировка меняет бизнес-климат?

09:00–10:00 Доход через навыки: инвестиции в профессиональное развитие человека

09:00–10:00 Россия – ЕАЭС – БРИКС: нефинансовая отчетность как рычаг запуска устойчивых цепочек поставок и развития торговых отношений

09:00–10:00 Российский фондовый рынок и внутренние IPO: реанимация в условиях ограничений

09:00–10:00 "Дома надежнее": как вовлекать молодежь в экономику региона?

09:00–10:00 Комплексная ресоциализация ветеранов: мировой опыт и лучшие российские практики

09:00–10:00 Технологические альянсы: будущее российского высокотехнологичного экспорта

09:45–10:45 Бизнес-контакт с Владимиром Соловьёвым

10:00–12:00 Энергетическая панель

10:30–11:30 Здоровое питание – здоровое развитие

10:30–11:30 ИИ: фундамент экономики будущего и маяк российского технологического суверенитета

10:30–11:30 Бизнес под защитой: дальнейшее формирование благоприятного делового климата

10:30–11:30 Развитие критической информационной инфраструктуры: угрозы и перспективы

10:30–11:30 Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

10:30–11:30 Богатства земли: роль недропользования в обеспечении сырьевого и технологического суверенитета

10:30–11:30 Суверенитет в спорте

10:30–11:30 Развитие городского пространства: национальный театр как экономическая модель

10:30–11:30 Устойчивый цифровой диалог как драйвер многополярного мира

10:30–11:30 Корпоративный спорт: роль бизнеса в поддержке спорта, роль спорта в поддержке ценностей компаний

10:30 –11:30 Бизнес-диалог Россия – Индия

10:30–11:30 Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития

в деловой программе ПМЭФ заявлено более 150 панелей. Больше всего обсуждений посвящено российской экономике Фото © Роман Пименов/ТАСС

10:30–11:30 Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру

10:30–11:30 Биомедицинская наука как ключевой фактор достижения национальной безопасности

10:30–11:30 Роль атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета и технологии будущего

10:30–11:30 Стратегический диалог: технологическое развитие

10:30–11:30 Герои за кадром: как снимать индустриальное кино?

10:30–11:30 Новое развитие Сибири: мегапроект XXI века

10:30–11:30 Новый вектор развития государственной поддержки в российской Арктике

11:00–13:00 Бизнес-диалог Россия – Алжир

12:00–13:00 Международное сотрудничество во имя здоровья

12:00–13:00 ЕАЭС: импульсы нового времени

12:00–13:00 Развитие национальных ценовых индикаторов как способ защиты конкуренции

12:00–13:00 Международная кооперация женщин: новые возможности для научно-технического развития

12:00–13:00 Развивая экономику талантов: национальные инновационные экосистемы и международная кооперация

12:00–13:00 Российский банкинг на пути суверенного развития: перегруппировка сил и движение вверх

12:00–13:00 Маршрут построен: перспективы развития автотуризма в России

12:00–13:00 Актуализация долгосрочной промышленной политики России для новой реальности

12:00–13:00 Про тех, кто смотрит в будущее: презентация ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса (EPS rating)

12:00–13:00 Технологии будущего: когда надо – уже поздно

12:00–13:00 Мифология наших дней: сколько стоит легенда?

12:00–13:00 Сотрудничество со странами БРИКС в космосе: от партнерства к технологическому альянсу

12:00–13:00 Агломерации: точка роста в эпоху турбулентности

12:00–13:00 ИИ в высшем образовании – прорыв или деградация?

12:00–13:00 "Сделано в России" - знак качества на карте мира!

12:00–13:00 Технологический суверенитет в АПК: вызовы и возможности

12:00–13:00 Преодоление глобального цифрового кризиса – есть ли выход?

Четвёртый (заключительный) день ПМЭФ

08:30–10:00 Формируя спрос и предложение: курс на инновационное развитие фармацевтической отрасли в России

08:30–10:00 Цифровая экономика 2023: создавая безопасный цифровой фундамент развития национальной экономики

10:00–11:15 Территории развития: возможности для самореализации молодежи в регионах

10:00–11:15 Деньги из воздуха: рост привлекательности молодежного предпринимательства в экологическом направлении

10:00–11:15 Развлекая, увлекай: как привлечь молодежь в науку?

10:00–11:15 "Стартап как диплом": презентация стартап-проектов студентов

10:00–12:15 Торжественная церемония награждения победителей юбилейного, двадцатого конкурса "Моя страна – моя Россия"

10:00–11:15 Проект "Судьба". Практики и стажировки

10:00–11:15 Генная терапия: будущее начинается сегодня

10:00–11:15 БРИКС: на пороге перемен

10:00–11:15 Наставничество как система по развитию кадров

10:00–11:15 Действовать вместе. Мыслить, как одна страна

10:00–11:15 Социальная сплоченность и устойчивость общества

10:00–11:15 Карьера и развитие молодого специалиста в компаниях реального сектора экономики: сегодня и завтра

10:00–11:15 Горизонтальные связи в сообществе молодых предпринимателей и параллельный импорт

10:00–12:15 Студенческий турнир по международным переговорам с иностранным партнером

10:00–11:15 Народная дипломатия: диалог лидеров

12:00–13:15 Молодежное технологическое предпринимательство: новые возможности и вызовы

12:00–13:15 Медиаобразование как доминирующий фактор в сфере формирования системы ценностей современного общества

12:00–13:15 Будущее внутри России возможно! Как строить успешную карьеру в родной стране?

12:00–13:15 Главный после родителей – наставник: создаем в России эффективный институт

12:00–14:00 Менторско-инвестиционная гостиная

12:00–13:15 Диалоги культур в эпоху глобальных изменений

12:00–13:15 Статистика на службе общества: настоящее и будущее

12:00–13:15 Борьба за таланты: кадровый суверенитет – 2023. Как удержать молодежь в России?

12:00–13:15 Расширение экономических пространств: векторы развития молодежного предпринимательства в странах СНГ и ЕАЭС

12:00–13:15 Дискуссия с элементами мастер-класса #любитель #внимание #профессионал

12:00–13:15 Формирование экосистемы кадрового потенциала отрасли пространственных данных

14:00–15:15 Проблемы развития сообществ в регионах

14:00–15:15 Россия и Иран: молодежное сотрудничество в условиях новой реальности

14:00–15:15 Как заработать на идеях и проектах программ корпоративного предпринимательства?

14:00–15:15 Питчинг лучших социальных проектов победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ

14:00–15:15 Инвестиции в традиционные ценности: благополучная многодетная семья как национальная идея

14:00–15:30 Новые инфлюэнсеры России и борьба с фейками

14:00–15:15 Экологический туризм: как найти баланс между сохранением природы и ее доступностью для путешественников?

14:00–15:15 Путь к призванию: современные инструменты профориентации молодежи

14:00–15:00 Подростковая занятость в эпоху вызовов и трансформаций

14:00–15:15 Бизнес-игра "Speed-dating с наставником"

14:00–15:15 AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта

Сколько стоят билеты на ПМЭФ

Со 2 июня 2023 года цена билета участника Петербургского международного экономического форума составляет 1 миллион 272 тысячи рублей. Стоимость билета единая для участников знакового мероприятия страны. В прежние годы можно выбрать несколько тарифов, в зависимости от объёма мероприятий , который намерен посетить гость форума, но в 2023 году на ПМЭФ предусмотрен единый пакет участия. В него входит посещение всех мероприятиях деловой и культурной программ ПМЭФ и доступ в зоны делового общения, кроме мероприятий по спецприглашению. Также по специальному приглашению – посещение пленарного заседания.

Цена билета участника ПМЭФ — больше 1 млн рублей. Скриншот с сайта forumspb.com

Кроме того, можно приобрести пакет участника мероприятий в рамках ПМЭФ. Он стоит 25 тысяч рублей и предоставляет возможность 14 июня посетить отраслевые и тематические мероприятия. Чтобы приобрести такой билет, нужно зарегистрироваться в Едином личном кабинете на сайте форума и при заполнении заявки выбрать пакет "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ". Заявку рассматривает оргкомитет.

Скриншот с сайта forumspb.com

Дороже билета на ПМЭФ может быть только поесть на площадке форума. К примеру сырники на завтрак обойдутся в 1100 рублей за порцию

на завтрак обойдутся в за порцию за тарелку супа с бараниной придётся выложить 1500 рублей

придётся выложить бутылка воды стоит 550 рублей

стоит за стаканчик капучино гостям предстоит заплатить почти 600 рублей

Цены на еду и напитки в кафе на площадке ПМЭФ впечатляют. Фото © Telegram/ Беспощадный пиарщик

Культурные мероприятия во время Петербургского международного экономического форума

Культурная программа, посвященная форуму в Северной столице начнётся уже во вторник, 13 июня. Она включает, в частности, фестиваль «Петербургские сезоны» с экскурсиями по выставкам в Музее Фаберже, ЦПКиО, Павловском дворце, «Манеже», парке «Россия — моя история», Русском музее, Музее Арктики и Антарктики, Гатчинском дворце, Приоратском дворце, Государственном музее спорта.

В филармонии и особняке Мясникова пройдут концерты классической музыки, а в Михайловском театре состоится гала-концерт звезд оперы и балета. В заключительный день форума его участники смогут посетить музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта» в «Острове фортов», где хедлайнером заявлена группа «Дискотека Авария».

В дни форума для его участников будет проходить фестиваль «Душа России». Вне деловой программы запланирована трехдневная тематическая площадка «ВиноГрад» с дегустациями и дискуссиями о виноделии. На Дворцовой площади в честь ПМЭФ пройдет бесплатный концерт, на который пустят всех желающих. Хедлайнерами станут группы «Чиж и ко» и «Джанго».

А еще на пути следования участников форума в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах Санкт-Петербурга появятся специальные цветочные композиции. На пересечении с Витебским проспектом высадят газании, циннию и антирринум, у Московских ворот устроят партерный цветник с живой изгородью из спиреи и бегонии, множество цветов высадят на зеленых пространствах вдоль Московского проспекта, на Площади Победы и вдоль Пулковского шоссе до аэропорта.

Больше новостей о мероприятиях ПМЭФ читайте на Life.ru.