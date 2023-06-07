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7 июня, 09:13

Путин в приветственной телеграмме назвал своевременным девиз предстоящего ПМЭФ

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который будет проходить в Северной столице 14–17 июня. Об этом сообщается в среду на сайте Кремля.

По словам главы государства, повестка форума по традиции обещает быть насыщенной и содержательной. Учёным, предпринимателям, политикам и общественным деятелям предстоит обсудить широкий круг актуальных и значимых тем, и в первую очередь — ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики, а также её "системные изменения, которые сегодня набирают силу".

"В немалой степени они обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить как политическую, так и экономическую независимость. И в этой связи считаю девиз нынешнего форума — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений" — крайне важным и своевременным", — сказано в телеграмме Владимира Путина.

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Напомним, что на днях на сайте ПМЭФ появилась полная программа форума. Она состоит из пяти тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни — основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы". К слову, президент Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ, но дата и список гостей пока не сообщаются.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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