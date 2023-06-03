Песков: На ПМЭФ не будут аккредитовывать журналистов из недружественных стран

Журналисты из недружественных стран не будут допущены на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2023 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, действительно, принято решение в этот раз не аккредитовывать на ПМЭФ издания из недружественных стран", — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что ПМЭФ всегда пользуется большой популярностью, интерес к форуму проявляют довольно многие, поэтому все прочие журналисты обязательно будут работать на площадке.