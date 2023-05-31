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31 мая, 12:01

Группа "Звери" выступит на Дворцовой площади в Петербурге в рамках ПМЭФ

Группа "Звери" станет хедлайнером концерта на Дворцовой площади, который состоится в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу "Росконгресса". ПМЭФ в этом году пройдёт с 14 по 17 июня.

"Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики — группа "Звери". Признаться, мы не раз видели, как зал взрывается, стоит их солисту Роме просто выйти на сцену", — говорится в сообщении.

Как уточняется, концерт будет бесплатным, его смогут посетить все желающие. Фестиваль культуры ПМЭФ "Петербургские сезоны" этим не ограничится: программа предусматривает специальные мероприятия, в том числе модные показы российских дизайнеров.

Появилось видео "разогрева" Ромы Зверя в другом баре перед дебошем с матом и семечками

Появилось видео "разогрева" Ромы Зверя в другом баре перед дебошем с матом и семечками

Ранее солист группы "Звери" Роман Билык (также известный как Рома Зверь) устроил дебош в самарском баре. Со слов очевидцев, он кидался стульями, семечками и вёл себя агрессивно. Его пришлось выводить силой. По словам помощника артиста, во всём виновны некие фанаты, которые якобы назойливо требовали совместной фотографии.

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Vk / ЗВЕРИ

Иван Косицын
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