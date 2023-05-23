Кидался семечками и кричал: Появилось видео дебоша Ромы Зверя в самарском баре

Фронтмен российской группы "Звери" Роман Билык (также известный как Рома Зверь) устроил дебош в самарском баре. Как сообщает SHOT, музыкант повздорил с посетителями заведения 8bit.

Очевидцы утверждают, что Роман пришёл в бар уже выпившим: кидался семечками в гостя бара и в целом вёл себя агрессивно и вызывающе. В распоряжении телеграм-канала оказалось видео дебоша звезды. На кадрах он ожесточённо спорит с другими посетителями, а затем его не без усилий уводят из помещения.

Лидер группы "Звери" устроил дебош в самарском баре. Видео © SHOT

Свидетели рассказывают, что оппонент сначала попытался объяснить фронтмену "Зверей", в чём он не прав, но всё это в итоге переросло в потасовку. Певец кидался стульями и ругался матом. Драку удалось предотвратить благодаря прибывшим правоохранителям.

Кстати, сегодня "Звери" должны отыграть концерт в Самаре: организаторы уверяют, что инцидент на выступлении никак не скажется.