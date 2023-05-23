Кидался семечками и кричал: Появилось видео дебоша Ромы Зверя в самарском баре
Лидер группы "Звери" устроил скандал в самарском баре
Фронтмен российской группы "Звери" Роман Билык (также известный как Рома Зверь) устроил дебош в самарском баре. Как сообщает SHOT, музыкант повздорил с посетителями заведения 8bit.
Очевидцы утверждают, что Роман пришёл в бар уже выпившим: кидался семечками в гостя бара и в целом вёл себя агрессивно и вызывающе. В распоряжении телеграм-канала оказалось видео дебоша звезды. На кадрах он ожесточённо спорит с другими посетителями, а затем его не без усилий уводят из помещения.
Лидер группы "Звери" устроил дебош в самарском баре. Видео © SHOT
Свидетели рассказывают, что оппонент сначала попытался объяснить фронтмену "Зверей", в чём он не прав, но всё это в итоге переросло в потасовку. Певец кидался стульями и ругался матом. Драку удалось предотвратить благодаря прибывшим правоохранителям.
Кстати, сегодня "Звери" должны отыграть концерт в Самаре: организаторы уверяют, что инцидент на выступлении никак не скажется.
А ранее Лайф рассказывал, как украинки устроили скандал в караоке из-за российской музыки. Жительницам Киевской области не понравилось поведение мужчины, спевшего в ресторане песню Гарика Сукачёва "За окошком месяц май", более известную как "Я покажу тебе Москву".
ТАСС / Сергей Бобылев