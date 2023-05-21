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21 мая, 14:09

Украинки закатили мужчине скандал в караоке из-за хита Гарика Сукачёва о Москве

На Украине разразился очередной языковой скандал из-за российской музыки. Как пишет "Страна", на этот раз возмутились жительницы Белой Церкви Киевской области, которым не понравилось поведение мужчины, спевшего в ресторане песню Гарика Сукачёва "За окошком месяц май", более известную как "Я покажу тебе Москву".

Конфликт из-за песни Гарика Сукачёва в Киевской области. Видео © Telegram / "Политика Страны"

Оскорблённые украинки сначала снимали отдых соотечественника на видео, после чего одна из них подошла к нему и предъявила претензии.

"В более грубой форме спросила его, как оно — петь такое дерьмо... Мне, конечно, в ответ начали грубить", жалуется она.

Мужчина на это не обратил особого внимания, продолжив петь и предложив недовольной вызвать "ментов" или "службу", на которых ему "наплевать". Выложившая пост "патриотка" позже объяснила, что её якобы возмутил не язык песни, а содержание и поведение отдыхающего.

Неизвестно, последовала ли реакция от правоохранительных органов, однако в администрации заведения за этот случай уже извинились.

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Причём на Украине этот случай далеко не первый. К примеру, во Львове уроженцам Одесской области и ДНР выдали повестки за то, что они слушали в своей машине песни Григория Лепса. Донёс на них в полицию возмущённый прохожий, подравшийся с любителями "вражеской музыки".

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Telegram / "Политика Страны"

Матвей Константинов
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