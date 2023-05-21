Украинки закатили мужчине скандал в караоке из-за хита Гарика Сукачёва о Москве

На Украине разразился очередной языковой скандал из-за российской музыки. Как пишет "Страна", на этот раз возмутились жительницы Белой Церкви Киевской области, которым не понравилось поведение мужчины, спевшего в ресторане песню Гарика Сукачёва "За окошком месяц май", более известную как "Я покажу тебе Москву".

Конфликт из-за песни Гарика Сукачёва в Киевской области. Видео © Telegram / "Политика Страны"

Оскорблённые украинки сначала снимали отдых соотечественника на видео, после чего одна из них подошла к нему и предъявила претензии.

"В более грубой форме спросила его, как оно — петь такое дерьмо... Мне, конечно, в ответ начали грубить", — жалуется она.

Мужчина на это не обратил особого внимания, продолжив петь и предложив недовольной вызвать "ментов" или "службу", на которых ему "наплевать". Выложившая пост "патриотка" позже объяснила, что её якобы возмутил не язык песни, а содержание и поведение отдыхающего.

Неизвестно, последовала ли реакция от правоохранительных органов, однако в администрации заведения за этот случай уже извинились.