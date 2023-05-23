"У артиста есть частная жизнь": Представители группы "Звери" оправдались за дебош солиста в баре

Представитель "Зверей" объяснил дебош лидера и вокалиста группы Романа Билыка в одном из самарских баров. По его словам, всё дело в назойливых фанатах, которые без конца просили музыканта о совместной фотографии.

"Роман вместе с частью своей команды отдыхал в одном из баров Самары после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе", — приводит телеканал "360" слова представителя группы.

Он рассказал, что участники группы несколько раз в довольно вежливой и доступной форме попросили фанатов не мешать, однако те отказ так и не поняли. Они продолжили требовать внимания звезды, причём не в самой уважительной форме. Тогда Рома Зверь решил оправдать своё прозвище и показал им "кузькину мать" — именно этот момент и попал на видео.

"Хотим напомнить, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты, когда он не готов фотографироваться, а хочет провести время со своими друзьями", — добавил собеседник телеканала.

Как URA.ru пояснил директор группы "Звери" Александр Островский, конфликт никак не повлияет на предстоящий концерт группы. По его словам, поклонникам не стоит переживать — всё пройдёт так, как и было запланировано, без всяких эксцессов.

"Всех ждём сегодня на концерте группы "Звери" в Самаре! Всех, кроме невоспитанных ночных оппонентов из бара", — добавил он.