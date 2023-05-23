Появилось видео "разогрева" Ромы Зверя в другом баре перед дебошем с матом и семечками

Лидер группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык) перед потасовкой в самарском баре 8bit "разогревался" в другом заведении — "Турбаза Ветерок". Соответствующие кадры публикует Mash. На них музыкант показательно кидает шелуху от семечек за барную стойку и со злой гримасой на лице о чём-то говорит с работником заведения.

"Разогрев" Ромы Зверя перед потасовкой в баре. Видео © Mash

Сотрудника, однако, Зверю вывести из себя не удалось. Тот снисходительно реагировал на выходки звезды и конфликт не разжигал. По словам одного из зрителей последовавшего после потасовки концерта "Зверей", на сцене Билык поразил "профессионализмом": звук был ужасный, а пел артист плохо и с "синими" нотками.