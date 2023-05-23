Появилось видео "разогрева" Ромы Зверя в другом баре перед дебошем с матом и семечками
Лидер группы "Звери" перед дебошем в самарском баре отличился в другом заведении
Лидер группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык) перед потасовкой в самарском баре 8bit "разогревался" в другом заведении — "Турбаза Ветерок". Соответствующие кадры публикует Mash. На них музыкант показательно кидает шелуху от семечек за барную стойку и со злой гримасой на лице о чём-то говорит с работником заведения.
"Разогрев" Ромы Зверя перед потасовкой в баре. Видео © Mash
Сотрудника, однако, Зверю вывести из себя не удалось. Тот снисходительно реагировал на выходки звезды и конфликт не разжигал. По словам одного из зрителей последовавшего после потасовки концерта "Зверей", на сцене Билык поразил "профессионализмом": звук был ужасный, а пел артист плохо и с "синими" нотками.
Напомним, в Сети появились кадры потасовки в самарском баре, на которых Рома Зверь матом препирается с посетителями, после чего певца не без усилий выводят из заведения. По словам очевидцев, музыкант кидался стульями, семечками и вёл себя агрессивно. По словам помощника артиста, во всём виновны некие фанаты, которые якобы назойливо требовали совместной фотографии.