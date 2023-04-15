Полицейскому выстрелили в лицо сигнальной ракетой в баре в Казани

В Казани пьяная разборка закончилась выстрелом в лицо сотруднику ГИБДД. Как пишет Mash Iptash, вчера, 14 апреля, рано утром компания из полицейского, его друга и двух девушек зашла в бар на улице Академика Глушко. Уже за стойкой стражу порядка показалось, что его обсуждает группа других посетителей. Это спровоцировало конфликт, плавно перетёкший в предложение "выйти и поговорить".

Момент начала конфликта и выстрела в лицо казанскому полицейскому. Видео © Mash Iptash

Однако на улице полицейского вместо честной драки ждала сигнальная ракета, угодившая ему прямо в нос. Приехавшие на место врачи оказали помощь пострадавшему, а полиция выяснила, что нападавшие скрылись на чёрном "мерседесе". Их уже ищут, соответствующие ориентировки переданы на посты.