Участников ПМЭФ в Пулково встретит фотовыставка "Необычный Петербург"
Выставка "Необычный Петербург". Обложка © Газета "Петербургский дневник"
Участников Международного экономического форума в аэропорту Пулково встретит выставка фотографа Дмитрия Фуфаева "Необычный Петербург", посвящённая 320-летию Северной столицы. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Художник постарался передать в своих работах красоту города и познакомить гостей с его архитектурой и самобытностью. На снимках пассажиры увидят Невский проспект, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и другие ключевые места Петербурга.
Экспозиция "Необычный Петербург" в Пулково. Фото © Газета "Петербургский дневник"
Выставка будет расположена в зоне вылета внутренних рейсов на третьем этаже аэропорта сразу после прохождения предполётного досмотра.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) продлится с 14 по 17 июня. К этому событию власти города разработали план благоустройства и озеленения территорий, где будут проводиться главные мероприятия.