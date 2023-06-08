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8 июня, 12:36

Участников ПМЭФ в Пулково встретит фотовыставка "Необычный Петербург"

<p>Выставка "Необычный Петербург". Обложка © Газета "Петербургский дневник"</p>

Выставка "Необычный Петербург". Обложка © Газета "Петербургский дневник"

Участников Международного экономического форума в аэропорту Пулково встретит выставка фотографа Дмитрия Фуфаева "Необычный Петербург", посвящённая 320-летию Северной столицы. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Художник постарался передать в своих работах красоту города и познакомить гостей с его архитектурой и самобытностью. На снимках пассажиры увидят Невский проспект, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и другие ключевые места Петербурга.

Экспозиция "Необычный Петербург" в Пулково. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Экспозиция "Необычный Петербург" в Пулково. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Выставка будет расположена в зоне вылета внутренних рейсов на третьем этаже аэропорта сразу после прохождения предполётного досмотра.

Путин в приветственной телеграмме назвал своевременным девиз предстоящего ПМЭФ

Путин в приветственной телеграмме назвал своевременным девиз предстоящего ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) продлится с 14 по 17 июня. К этому событию власти города разработали план благоустройства и озеленения территорий, где будут проводиться главные мероприятия.

Ирина Фальке
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