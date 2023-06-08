Участников ПМЭФ в Пулково встретит фотовыставка "Необычный Петербург"

Участников Международного экономического форума в аэропорту Пулково встретит выставка фотографа Дмитрия Фуфаева "Необычный Петербург", посвящённая 320-летию Северной столицы. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Художник постарался передать в своих работах красоту города и познакомить гостей с его архитектурой и самобытностью. На снимках пассажиры увидят Невский проспект, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и другие ключевые места Петербурга.