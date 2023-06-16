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16 июня, 10:15

Путин оставил автограф на сигнальном жилете для арабского поклонника на ПМЭФ

<p>Президент РФ Владимир Путин подписал жилетку представителю арабской компании. Фото © LIFE</p>

Президент РФ Владимир Путин подписал жилетку представителю арабской компании. Фото © LIFE

К президентам РФ и ОАЭ Владимиру Путину и Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну подошёл на выставке ПМЭФ глава арабской компании, занимающейся техобслуживанием самолётов, и попросил лидеров об автографах. Лайф публикует видео.

Президент РФ Владимир Путин подписал жилетку представителю арабской компании. Видео © LIFE

Главы государств знакомились со стендом ОАЭ, когда набравшийся смелости участник мероприятия внезапно обратился к политикам. Он попросил их расписаться на жёлтом сигнальном спецжилете и тут же не мешкая протянул его президентам.

Президент РФ Владимир Путин подписал жилетку представителю арабской компании. Фото © LIFE

Президент РФ Владимир Путин подписал жилетку представителю арабской компании. Фото © LIFE

По его словам, подписи он собирает давно и уже обзавёлся ими от премьеров и глав нескольких стран. Но самым ценным в его коллекции теперь будет автограф Путина, признался мужчина. Он гордо продемонстрировал Лайфу жилетку и бережно убрал в свою сумку.

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Напомним, на ПМЭФ арабские художники принесли совместный портрет президента РФ Владимира Путина с его коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они не признались, для кого именно подарок.

Татьяна Миссуми
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