Путин оставил автограф на сигнальном жилете для арабского поклонника на ПМЭФ

К президентам РФ и ОАЭ Владимиру Путину и Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну подошёл на выставке ПМЭФ глава арабской компании, занимающейся техобслуживанием самолётов, и попросил лидеров об автографах. Лайф публикует видео.

Президент РФ Владимир Путин подписал жилетку представителю арабской компании. Видео © LIFE

Главы государств знакомились со стендом ОАЭ, когда набравшийся смелости участник мероприятия внезапно обратился к политикам. Он попросил их расписаться на жёлтом сигнальном спецжилете и тут же не мешкая протянул его президентам.

Президент РФ Владимир Путин подписал жилетку представителю арабской компании. Фото © LIFE

По его словам, подписи он собирает давно и уже обзавёлся ими от премьеров и глав нескольких стран. Но самым ценным в его коллекции теперь будет автограф Путина, признался мужчина. Он гордо продемонстрировал Лайфу жилетку и бережно убрал в свою сумку.