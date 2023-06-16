Арабские художники принесли на ПМЭФ портрет Путина и президента ОАЭ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) арабские художники принесли совместный портрет президента РФ Владимира Путина с его коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Портрет Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна на ПМЭФ. Видео © LIFE

Художники принесли работу к месту встречи лидеров двух государств. Однако они не признались, кому именно хотели подарить портрет с изображением Путина и Аль Нахайяна.

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин на площадке ПМЭФ осмотрел эмиратский павильон вместе со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.