Арабские художники принесли на ПМЭФ портрет Путина и президента ОАЭ
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) арабские художники принесли совместный портрет президента РФ Владимира Путина с его коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Портрет Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна на ПМЭФ. Видео © LIFE
Художники принесли работу к месту встречи лидеров двух государств. Однако они не признались, кому именно хотели подарить портрет с изображением Путина и Аль Нахайяна.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин на площадке ПМЭФ осмотрел эмиратский павильон вместе со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Напомним, что с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ. В программу форума включены пять тематических блоков, а главной темой является "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". На полях форума Путин проведёт переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
LIFE