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16 июня, 06:06

Путин проведёт переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном на полях ПМЭФ

<p>Обложка © ТАСС / Павел Бедняков</p>

Обложка © ТАСС / Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидер Эмиратов прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Именно там и запланированы переговоры, сообщили в Кремле.

"В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Президент России проведёт переговоры с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, что накануне российский лидер принимал в Кремле президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. В ходе переговоров Путин изложил алжирскому коллеге своё видение первопричин конфликта на Украине. В разговоре с журналистами президент России подчеркнул, что они с Теббуном "подробно поговорили" по этой теме.

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Максим Плетнёв
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