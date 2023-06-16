Путин проведёт переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном на полях ПМЭФ
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Президент России Владимир Путин сегодня проведёт переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидер Эмиратов прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Именно там и запланированы переговоры, сообщили в Кремле.
"В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Президент России проведёт переговоры с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Напомним, что накануне российский лидер принимал в Кремле президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. В ходе переговоров Путин изложил алжирскому коллеге своё видение первопричин конфликта на Украине. В разговоре с журналистами президент России подчеркнул, что они с Теббуном "подробно поговорили" по этой теме.