Путин проведёт переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидер Эмиратов прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Именно там и запланированы переговоры, сообщили в Кремле.

"В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Президент России проведёт переговоры с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.