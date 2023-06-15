Путин изложил президенту Алжира своё видение первопричин конфликта на Украине
Абдельмаджид Теббун и Владимир Путин перед началом переговоров. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном изложил свои подходы по украинскому урегулированию и поблагодарил его за готовность способствовать мирному процессу. Об этом сообщил журналистам сам российский лидер, подводя итоги сегодняшней встречи в Кремле.
"Учитывая, что Алжир является участником контактной группы Лиги арабских государств по Украине, со своей стороны изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин конфликта и оценки текущей ситуации", — указал глава государства.
Путин добавил, что они с Теббуном "подробно поговорили" по этой теме.
Напомним, что Абдельмаджид Теббун прибыл с государственным визитом в Москву 13 июня и уже успел встретиться с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. А на встрече с Владимиром Путиным в четверг они обсудили вопросы стратегического российско-алжирского сотрудничества в различных областях, а также актуальные темы международной повестки дня, включая положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.