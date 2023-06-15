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15 июня, 13:56

Путин изложил президенту Алжира своё видение первопричин конфликта на Украине

<p>Абдельмаджид Теббун и Владимир Путин перед началом переговоров.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Абдельмаджид Теббун и Владимир Путин перед началом переговоров. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном изложил свои подходы по украинскому урегулированию и поблагодарил его за готовность способствовать мирному процессу. Об этом сообщил журналистам сам российский лидер, подводя итоги сегодняшней встречи в Кремле.

"Учитывая, что Алжир является участником контактной группы Лиги арабских государств по Украине, со своей стороны изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин конфликта и оценки текущей ситуации", — указал глава государства.

Путин добавил, что они с Теббуном "подробно поговорили" по этой теме.

Путин проведёт переговоры с делегацией стран Африки по Украине 17 июня

Путин проведёт переговоры с делегацией стран Африки по Украине 17 июня

Напомним, что Абдельмаджид Теббун прибыл с государственным визитом в Москву 13 июня и уже успел встретиться с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. А на встрече с Владимиром Путиным в четверг они обсудили вопросы стратегического российско-алжирского сотрудничества в различных областях, а также актуальные темы международной повестки дня, включая положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Александр Юнашев
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