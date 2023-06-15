Путин изложил президенту Алжира своё видение первопричин конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном изложил свои подходы по украинскому урегулированию и поблагодарил его за готовность способствовать мирному процессу. Об этом сообщил журналистам сам российский лидер, подводя итоги сегодняшней встречи в Кремле.

"Учитывая, что Алжир является участником контактной группы Лиги арабских государств по Украине, со своей стороны изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин конфликта и оценки текущей ситуации", — указал глава государства.

Путин добавил, что они с Теббуном "подробно поговорили" по этой теме.