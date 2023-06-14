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14 июня, 12:10

Путин проведёт переговоры с делегацией стран Африки по Украине 17 июня

Встреча президента РФ Владимира Путина с делегацией африканских стран состоится 17 июня в Санкт-Петербурге. Стороны обсудят мирную инициативу Африки по Украине. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Делегацию африканских стран возглавит президент Союза Коморских Островов в силу того, что является председателем Африканского союза, в делегацию войдут [президент ЮАР Сирил] Рамафоса — как один из активных авторов концепции проведения переговоров, президенты Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и премьер-министр Египта", — рассказал Ушаков журналистам.

А днём ранее, 16 июня, африканская делегация посетит Киев, где проведёт переговоры с украинским руководством.

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Напомним, ещё в мае президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский дали согласие принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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