Путин проведёт переговоры с делегацией стран Африки по Украине 17 июня

Встреча президента РФ Владимира Путина с делегацией африканских стран состоится 17 июня в Санкт-Петербурге. Стороны обсудят мирную инициативу Африки по Украине. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Делегацию африканских стран возглавит президент Союза Коморских Островов в силу того, что является председателем Африканского союза, в делегацию войдут [президент ЮАР Сирил] Рамафоса — как один из активных авторов концепции проведения переговоров, президенты Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и премьер-министр Египта", — рассказал Ушаков журналистам.

А днём ранее, 16 июня, африканская делегация посетит Киев, где проведёт переговоры с украинским руководством.