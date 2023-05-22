Кулеба назвал условие для обсуждения мирного плана Африки по Украине

Киев готов обсуждать мирные инициативы стран Африки, однако они не должны включать переход России "украинских" территорий или заморозку конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он подтвердил, что в Незалежную направляется группа лидеров стран континента, однако они не имеют мандата Африканского союза и будут говорить от своего имени. Причём киевские власти готовы обсуждать мирные инициативы только при соблюдении в них "двух принципов", а конечное урегулирование должно произойти на их условиях.

"Первый принцип — в основу любого плана не может быть положена идея юридического или фактического перехода территорий Украины под контроль России. И второе — не может быть никакой речи о замораживании конфликта... Нужно избежать выдвижения бесконечного количества мирных планов", — сказал он.