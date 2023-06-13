Президент Алжира прибыл в Россию с государственным визитом

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию с государственным визитом. По данным ТАСС, его самолёт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около 20:45 мск.

В канцелярии алжирского лидера уточнили, что в ходе трёхдневного визита президент примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в Санкт-Петербурге.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун ещё в марте сообщил о намерении посетить Россию. Его пригласил российский лидер Владимир Путин. Теббун считает, что его страна подходит на роль посредника в украинском кризисе. Он подчеркнул, что это одно из немногих государств, "которое имеет для этого достаточно доверия".