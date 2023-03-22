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21 марта, 22:30

Москву решил посетить глава ещё одного государства

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о намерении посетить Россию в мае

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун сообщил, что намерен в мае этого года посетить Россию. Его пригласил лидер РФ Владимир Путин.

"Мой визит в Россию в силе, он состоится в мае текущего года по приглашению президента России", — сказал Теббун в интервью "Аль-Джазире".

Президент Алжира считает, что его страна подходит на роль посредника в украинском кризисе. Он подчеркнул, что это одно из немногих государств, "которые имеют для этого достаточно доверия".

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Напомним, Москву с государственным визитом посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Россия и Китай подписали целый ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. Кроме того, Путин сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Андрей Григорьев
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