Москву решил посетить глава ещё одного государства

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун сообщил, что намерен в мае этого года посетить Россию. Его пригласил лидер РФ Владимир Путин.

"Мой визит в Россию в силе, он состоится в мае текущего года по приглашению президента России", — сказал Теббун в интервью "Аль-Джазире".