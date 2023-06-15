В Кремле озвучили возможные темы выступления Путина на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня может дать оценку экономике России. О возможных темах выступления главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Как минимум можно прогнозировать весьма и весьма объёмное выступление главы государства. Действительно, речь достаточно большая готовилась. Можно ожидать в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год", — отметил он в эфире Первого канала.