В Кремле озвучили возможные темы выступления Путина на ПМЭФ
Песков: Путин в выступлении на ПМЭФ может дать оценку экономике РФ
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня может дать оценку экономике России. О возможных темах выступления главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Как минимум можно прогнозировать весьма и весьма объёмное выступление главы государства. Действительно, речь достаточно большая готовилась. Можно ожидать в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год", — отметил он в эфире Первого канала.
Также, по словам представителя Кремля, президент может дать детализированную оценку ситуации и очертить основные перспективы.
Лайф напоминает, что ПМЭФ проходит в Петербурге с 14 по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ. Она состоится завтра, 16 июня. Ранее Песков уже анонсировал большое выступление главы государства.