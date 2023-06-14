В Кремле анонсировали большое выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Президент России Владимир Путин планирует выступить с большой речью в рамках пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, за выступлением главы государства, которое состоится завтра после обеда, последует дискуссия. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент готовится к участию в пленарном заседании ПМЭФ, которое состоится в пятницу. Ориентировочно на данный момент на 14:00 пленарка намечена. Будет большое выступление президента, затем дискуссия", — сказал представитель Кремля.

Напомним, сегодня в Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум, который продлится до 17 июня. Программа мероприятия состоит из пяти тематических блоков, а главная тема звучит так: "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Сегодня мы уже рассказывали и показывали некоторые стенды, наш корреспондент даже попробовал кофе с олениной, золотые слитки и мороженое от Метроробота, а также узнал, чем угощают участников ПМЭФ на обед.