Кофе с олениной и золотые слитки: Лайф показал самые необычные угощения на ПМЭФ
На ПМЭФ угощают кофе с олениной, шоколадными слитками и мороженым от метроробота
Петербургский международный экономический форум не перестаёт удивлять. Для гостей приготовили множество угощений, в том числе самых необычных и экзотичных.
Лайф показал самые необычные угощения на ПМЭФ. Видео © LIFE
Например, на стенде "Арктика", стилизованном под ледяную пещеру, посетителям форума сварят кофе и приготовят мороженое с самыми необычными ингредиентами — вяленой олениной, которую привезли специально из Норильска. Как говорит изготовитель, напиток лучше всего пить сразу, чтобы "олень не утонул".
В павильоне ВЭБ можно окунуться в прошлое: там стоит автомат из времён СССР с различными лимонадами, которые делают на основе воды из Байкала — глубочайшего озера в мире. На выбор пять позиций: мохито, дюшес, тархун, крем-сода и обычная газированная вода. А на стенде Хабаровского края можно попробовать на вкус золотые слитки — шоколадные. Они представлены в разных размерах, но в руки дают только небольшие.
Также можно найти робота с мороженым от Мосгортранса. На полях ПМЭФ представили машину, которая делает десерт и оригинально подаёт его всем желающим — мороженое подъезжает к посетителям на специальном игрушечном поезде. Можно выбрать три вида мороженого: "БКЛ" — мятное, "Кольцевая линия" — пломбир, "Кольцевая линия" — с шоколадным сиропом.
Сегодня в Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум, который продлится до 17 июня. Лайф уже начал знакомство со стендами компаний и ведомств. Напомним, программа мероприятия состоит из пяти тематических блоков, а главная тема звучит как: "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Участие в форуме примет свыше 17 тысяч человек из 130 стран. Также на пленарной сессии ПМЭФ ожидается выступление президента России Владимира Путина.
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