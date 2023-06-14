Кофе с олениной и золотые слитки: Лайф показал самые необычные угощения на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум не перестаёт удивлять. Для гостей приготовили множество угощений, в том числе самых необычных и экзотичных.

Лайф показал самые необычные угощения на ПМЭФ. Видео © LIFE

Например, на стенде "Арктика", стилизованном под ледяную пещеру, посетителям форума сварят кофе и приготовят мороженое с самыми необычными ингредиентами — вяленой олениной, которую привезли специально из Норильска. Как говорит изготовитель, напиток лучше всего пить сразу, чтобы "олень не утонул".

В павильоне ВЭБ можно окунуться в прошлое: там стоит автомат из времён СССР с различными лимонадами, которые делают на основе воды из Байкала — глубочайшего озера в мире. На выбор пять позиций: мохито, дюшес, тархун, крем-сода и обычная газированная вода. А на стенде Хабаровского края можно попробовать на вкус золотые слитки — шоколадные. Они представлены в разных размерах, но в руки дают только небольшие.