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13 июня, 20:48

В ПМЭФ примут участие свыше 17 тысяч человек из 130 стран

Росконгресс: На ПМЭФ приедут более 17 тысяч человек из 130 государств

В Петербургском международном экономическом форуме примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Об этом сообщает фонд "Росконгресс".

​"В настоящий момент на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подтвердили участие более чем 17 тысяч [человек] из 130 стран и территорий", — приводит "Росконгресс" слова ответственного секретаря форума, советника президента РФ Антона Кобякова.

Кобяков добавил, что форум помогает власти и обществу выстраивать коммуникации. Он также определяет темп и глубину происходящих в стране изменений с учётом целей национального развития. И, конечно, всё это — в условиях глобальных геополитических изменений.

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Лайф напоминает, что ПМЭФ продлится с 14-го по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Арина Родионова
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