В ПМЭФ примут участие свыше 17 тысяч человек из 130 стран

В Петербургском международном экономическом форуме примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Об этом сообщает фонд "Росконгресс".

​"В настоящий момент на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подтвердили участие более чем 17 тысяч [человек] из 130 стран и территорий", — приводит "Росконгресс" слова ответственного секретаря форума, советника президента РФ Антона Кобякова.