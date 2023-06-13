В ПМЭФ примут участие свыше 17 тысяч человек из 130 стран
Росконгресс: На ПМЭФ приедут более 17 тысяч человек из 130 государств
В Петербургском международном экономическом форуме примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Об этом сообщает фонд "Росконгресс".
"В настоящий момент на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подтвердили участие более чем 17 тысяч [человек] из 130 стран и территорий", — приводит "Росконгресс" слова ответственного секретаря форума, советника президента РФ Антона Кобякова.
Кобяков добавил, что форум помогает власти и обществу выстраивать коммуникации. Он также определяет темп и глубину происходящих в стране изменений с учётом целей национального развития. И, конечно, всё это — в условиях глобальных геополитических изменений.
Лайф напоминает, что ПМЭФ продлится с 14-го по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ.
ТАСС / Сергей Фадеичев