Лайф узнал, чем в этом году удивят гостей ПМЭФ
В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум
Сегодня в Санкт-Петербурге стартует Петербургский международный экономический форум, который продлится до 17 июня. Наш корреспондент прошёлся по локациям, посмотрел стенды компаний и ведомств и показал, что интересное готовится для гостей мероприятия.
Лайф показал стенды компаний и ведомств на ПМЭФ. Видео © LIFE
Например, на входе посетителей встречает стенд с одним из самых известных мультгероев, которого довольно просто узнать по маленькому росту и огромным ушам, — Чебурашкой. На экранах для гостей крутят кадры из одноимённого фильма, который вошёл в топ-50 самых кассовых мировых кинокартин 2023 года.
Дальше расположились зоны "ВКонтакте", Минобрнауки, банка "Россия", а также локации разных российских регионов, например Самарской, Калужской и Белгородской областей, Красноярского края, Дагестана и Калмыкии, выполненные в собственных стилях. Также представлены зоны Российского общества "Знание". Кроме того, на стендах в этом году много разных видов беспилотников. Кстати, организаторы не могли оставить гостей без угощений. Например, на стенде Эмиратов можно будет полакомиться вкусными конфетками.
Как уже рассказывал Лайф, программа ПМЭФ состоит из пяти тематических блоков. Главная тема мероприятия в этом году — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Планируется, что участие в форуме примет более 17 тысяч человек из 130 стран. Также традиционно на пленарной сессии ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин.
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