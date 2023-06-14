Лайф узнал, чем в этом году удивят гостей ПМЭФ

Сегодня в Санкт-Петербурге стартует Петербургский международный экономический форум, который продлится до 17 июня. Наш корреспондент прошёлся по локациям, посмотрел стенды компаний и ведомств и показал, что интересное готовится для гостей мероприятия.

Лайф показал стенды компаний и ведомств на ПМЭФ. Видео © LIFE

Например, на входе посетителей встречает стенд с одним из самых известных мультгероев, которого довольно просто узнать по маленькому росту и огромным ушам, — Чебурашкой. На экранах для гостей крутят кадры из одноимённого фильма, который вошёл в топ-50 самых кассовых мировых кинокартин 2023 года.