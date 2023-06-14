Регион

Уведомления отключены

14 июня, 06:23

Лайф узнал, чем в этом году удивят гостей ПМЭФ

В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум

Сегодня в Санкт-Петербурге стартует Петербургский международный экономический форум, который продлится до 17 июня. Наш корреспондент прошёлся по локациям, посмотрел стенды компаний и ведомств и показал, что интересное готовится для гостей мероприятия.

Лайф показал стенды компаний и ведомств на ПМЭФ. Видео © LIFE

Например, на входе посетителей встречает стенд с одним из самых известных мультгероев, которого довольно просто узнать по маленькому росту и огромным ушам, — Чебурашкой. На экранах для гостей крутят кадры из одноимённого фильма, который вошёл в топ-50 самых кассовых мировых кинокартин 2023 года.

Дальше расположились зоны "ВКонтакте", Минобрнауки, банка "Россия", а также локации разных российских регионов, например Самарской, Калужской и Белгородской областей, Красноярского края, Дагестана и Калмыкии, выполненные в собственных стилях. Также представлены зоны Российского общества "Знание". Кроме того, на стендах в этом году много разных видов беспилотников. Кстати, организаторы не могли оставить гостей без угощений. Например, на стенде Эмиратов можно будет полакомиться вкусными конфетками.

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Как уже рассказывал Лайф, программа ПМЭФ состоит из пяти тематических блоков. Главная тема мероприятия в этом году — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Планируется, что участие в форуме примет более 17 тысяч человек из 130 стран. Также традиционно на пленарной сессии ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
  • Новости
  • ПМЭФ
  • Экономика РФ
  • Экономика
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров