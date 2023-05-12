"Чебурашка" и "Вызов" вошли в топ-50 самых кассовых фильмов мира в 2023 году

Российские фильмы "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко и "Вызов" Клима Шипенко заняли 20-е и 49-е место соответственно в мировом рейтинге самых кассовых картин 2023 года по версии портала The Numbers .

На сегодняшний день "Чебурашка" собрал 86,1 миллиона долларов, а "Вызов" — 10,5 миллиона долларов, хотя прокат последней картины ещё идёт. Возглавил рейтинг мультфильм "Братья Супер Марио в кино" (1,1 миллиарда долларов). При этом "Чебурашка" обогнал фильм Бена Аффлека "Air: большой прыжок", который собрал 85,4 миллиона долларов и занял 21-е место. Также в рейтинг попали картины "Операция "Фортуна": искусство побеждать" (27,5 миллиона долларов, 38-е место") и "Переводчик" (15,2 миллиона долларов, 43-е место).