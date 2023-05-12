"Чебурашка" и "Вызов" вошли в топ-50 самых кассовых фильмов мира в 2023 году
Numbers: "Чебурашка" и "Вызов" стали одними из самых кассовых фильмов в мире
Российские фильмы "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко и "Вызов" Клима Шипенко заняли 20-е и 49-е место соответственно в мировом рейтинге самых кассовых картин 2023 года по версии портала The Numbers.
На сегодняшний день "Чебурашка" собрал 86,1 миллиона долларов, а "Вызов" — 10,5 миллиона долларов, хотя прокат последней картины ещё идёт. Возглавил рейтинг мультфильм "Братья Супер Марио в кино" (1,1 миллиарда долларов). При этом "Чебурашка" обогнал фильм Бена Аффлека "Air: большой прыжок", который собрал 85,4 миллиона долларов и занял 21-е место. Также в рейтинг попали картины "Операция "Фортуна": искусство побеждать" (27,5 миллиона долларов, 38-е место") и "Переводчик" (15,2 миллиона долларов, 43-е место).
Напомним, фильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января 2023 года. Он стал самой кассовой картиной российского производства в истории: сборы превысили семь миллиардов рублей. Ленту посмотрели не только на Земле, но и в космосе. Позднее артист Сергей Гармаш анонсировал продолжение "Чебурашки". А премьера "Вызова" прошла в Кремле в День космонавтики. Президент России Владимир Путин назвал фильм уникальным событием для мирового кинематографа. Позже режиссёр картины Клим Шипенко рассказал, что "Вызов" покажут за границей. По данным на 4 мая, фильм собрал более миллиарда рублей в прокате.