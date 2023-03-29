Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 18:32

Кассовые сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей

<p>Кадр из фильма "Чебурашка", реж. Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб. Обложка ©<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/4370148/?ysclid=lfu08qhtbw881540486" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kinopoisk</a></p>

Кадр из фильма "Чебурашка", реж. Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб. Обложка © kinopoisk

Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в кинотеатрах России и стран СНГ превысили отметку в семь миллиардов рублей с начала проката. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Централ Партнершип".

"Сборы (тотал с СНГ) на 26 марта 2023 года: 7 004 882 587 рублей", — уточнили в пресс-службе.

Сиквел "Аватара" обогнал "Титаник" и стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Сиквел "Аватара" обогнал "Титаник" и стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Лайф также рассказывал, что самый кассовый российский фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" посмотрели не только на Земле, но и в космосе. Киноленту показали на МКС. Среди зрителей были Герой России, лётчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты "Роскосмоса" Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также и сам плюшевый Чебурашка.

Оксана Попова
  • Новости
  • чебурашка
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров