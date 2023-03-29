Кассовые сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей
Кадр из фильма "Чебурашка", реж. Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб. Обложка © kinopoisk
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в кинотеатрах России и стран СНГ превысили отметку в семь миллиардов рублей с начала проката. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Централ Партнершип".
"Сборы (тотал с СНГ) на 26 марта 2023 года: 7 004 882 587 рублей", — уточнили в пресс-службе.
Лайф также рассказывал, что самый кассовый российский фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" посмотрели не только на Земле, но и в космосе. Киноленту показали на МКС. Среди зрителей были Герой России, лётчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты "Роскосмоса" Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также и сам плюшевый Чебурашка.