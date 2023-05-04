Снятый в космосе фильм "Вызов" взял новую высоту

Первый снятый в космосе фильм "Вызов" собрал в прокате уже более миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Сборы фильма "Вызов". Скриншот © ЕАИС

По данным на 12:18 мск 4 мая общие сборы картины составляют 1 006 920 563 рубля.

Лента повествует историю торакального хирурга Евгении, которой за месяц необходимо подготовиться к полёту на орбиту. В условиях невесомости ей предстоит провести сложнейшую операцию и спасти космонавта. Режиссёром фильма выступил Клим Шипенко. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков. В ленте снялись и настоящие космонавты — Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.