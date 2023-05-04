КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 09:32

Снятый в космосе фильм "Вызов" взял новую высоту

Снятый в космосе фильм "Вызов" собрал уже более миллиарда рублей в прокате

<p>Кадр из фильма "Вызов". Обложка © "Вызов", режиссёр — Клим Шипенко, сценаристы — Клим Шипенко, Бакур Бакурадзе / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/146926/foto/1384792/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Кадр из фильма "Вызов". Обложка © "Вызов", режиссёр — Клим Шипенко, сценаристы — Клим Шипенко, Бакур Бакурадзе / kino-teatr.ru

Первый снятый в космосе фильм "Вызов" собрал в прокате уже более миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Сборы фильма "Вызов". Скриншот © ЕАИС

Сборы фильма "Вызов". Скриншот © ЕАИС

По данным на 12:18 мск 4 мая общие сборы картины составляют 1 006 920 563 рубля.

Лента повествует историю торакального хирурга Евгении, которой за месяц необходимо подготовиться к полёту на орбиту. В условиях невесомости ей предстоит провести сложнейшую операцию и спасти космонавта. Режиссёром фильма выступил Клим Шипенко. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков. В ленте снялись и настоящие космонавты — Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.

На марафоне "Знание" выставили аппарат, на котором спустился киноэкипаж "Вызова"

На марафоне "Знание" выставили аппарат, на котором спустился киноэкипаж "Вызова"

Ранее фильм "Вызов" стал лидером кассовых сборов в России и СНГ за выходные. За два дня он собрал 426 миллионов рублей.

Никита Никонов
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров