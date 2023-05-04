Снятый в космосе фильм "Вызов" взял новую высоту
Снятый в космосе фильм "Вызов" собрал уже более миллиарда рублей в прокате
Кадр из фильма "Вызов". Обложка © "Вызов", режиссёр — Клим Шипенко, сценаристы — Клим Шипенко, Бакур Бакурадзе / kino-teatr.ru
Первый снятый в космосе фильм "Вызов" собрал в прокате уже более миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Сборы фильма "Вызов". Скриншот © ЕАИС
По данным на 12:18 мск 4 мая общие сборы картины составляют 1 006 920 563 рубля.
Лента повествует историю торакального хирурга Евгении, которой за месяц необходимо подготовиться к полёту на орбиту. В условиях невесомости ей предстоит провести сложнейшую операцию и спасти космонавта. Режиссёром фильма выступил Клим Шипенко. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков. В ленте снялись и настоящие космонавты — Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.
Ранее фильм "Вызов" стал лидером кассовых сборов в России и СНГ за выходные. За два дня он собрал 426 миллионов рублей.