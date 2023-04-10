ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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10 апреля, 09:31

Гармаш анонсировал продолжение "Чебурашки"

Создатели самого кассового российского фильма "Чебурашка" работают над продолжением картины. Об этом рассказал ТАСС народный артист России Сергей Гармаш, исполнивший роль Гены. По его словам, лента находится в процессе создания, о дате выхода фильма говорить пока рано.

"Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм "Чебурашка", который режиссёр Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, вопрос, который мог бы возникнуть, будет ли продолжение... Будет", — сказал Гармаш перед показом фильма в Геническе Херсонской области.

Гармаш — об успехе "Чебурашки": Число зрителей говорит само за себя

Гармаш — об успехе "Чебурашки": Число зрителей говорит само за себя

Фильм "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко вышел в прокат 1 января 2023 года. Он стал самой кассовой картиной российского производства в истории: сборы превысили семь миллиардов рублей. Ленту посмотрели не только на Земле, но и в космосе.

Секреты "Чебурашки", которые убедят посмотреть фильм даже противников русского кино

Секреты "Чебурашки", которые убедят посмотреть фильм даже противников русского кино

Обложка ©

К/ф "Чебурашка", реж. Дмитрий Дьяченко. Обложка © Kinopoisk.ru

Александра Вишнякова
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