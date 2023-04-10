Гармаш анонсировал продолжение "Чебурашки"

Создатели самого кассового российского фильма "Чебурашка" работают над продолжением картины. Об этом рассказал ТАСС народный артист России Сергей Гармаш, исполнивший роль Гены. По его словам, лента находится в процессе создания, о дате выхода фильма говорить пока рано.

"Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм "Чебурашка", который режиссёр Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, вопрос, который мог бы возникнуть, будет ли продолжение... Будет", — сказал Гармаш перед показом фильма в Геническе Херсонской области.