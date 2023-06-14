Гребешки и утка с кремом из земляной груши: Лайф публикует обеденное меню для гостей ПМЭФ
Лайф узнал, чем угощают участников ПМЭФ на обед
Ресторан Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предлагает участникам четыре обеденных сета на выбор, один из которых вегетарианский. Лайф публикует кадры из обеденного зала и меню.
Ресторан ПМЭФ. Видео © LIFE
Дизайн накрытых столов выдержан в белых тонах, никакой вычурности, из украшений — небольшие вазы с зеленью. Стоимость каждого сета — 4500 рублей. Туда включены салат, суп, второе и напитки с десертом. Названия всех блюд просты и понятны, а подборка явно соотносится с русской национальной кухней.
"Лёгкий салат с ростбифом. Поморская уха из стерляди и сёмги с хрустящим луком. Филе говядины с печёным картофелем и соусом из белых грибов. Медовик с алтайским мёдом, ягодный морс, чай", — указано в первом обеденном сете.
Наиболее экзотически звучат позиции "филе утиной грудки с кремом из земляной груши" и "стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана". А вот среди десертов преобладают классический облепиховый торт, морковный бисквит, сметанник и медовик.
Напомним, сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум, который продлится до 17 июня. Программа мероприятия состоит из пяти тематических блоков, а главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Участие в форуме примут свыше 17 тысяч человек из 130 стран. Также на пленарной сессии ПМЭФ ожидается выступление президента России Владимира Путина.
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