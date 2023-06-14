Гребешки и утка с кремом из земляной груши: Лайф публикует обеденное меню для гостей ПМЭФ

Ресторан Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предлагает участникам четыре обеденных сета на выбор, один из которых вегетарианский. Лайф публикует кадры из обеденного зала и меню.

Ресторан ПМЭФ. Видео © LIFE

Дизайн накрытых столов выдержан в белых тонах, никакой вычурности, из украшений — небольшие вазы с зеленью. Стоимость каждого сета — 4500 рублей. Туда включены салат, суп, второе и напитки с десертом. Названия всех блюд просты и понятны, а подборка явно соотносится с русской национальной кухней.









"Лёгкий салат с ростбифом. Поморская уха из стерляди и сёмги с хрустящим луком. Филе говядины с печёным картофелем и соусом из белых грибов. Медовик с алтайским мёдом, ягодный морс, чай", — указано в первом обеденном сете.