Лайф публикует видео экскурсии Путина и президента ОАЭ по площадке ПМЭФ
Опубликовано видео, как Путин и президент ОАЭ вместе осматривают стенды на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин вместе со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном осмотрели эмиратский павильон на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вскоре после экскурсии у них, как уже сообщал Лайф, состоятся двусторонние переговоры.
Опубликовано видео, как Путин и президент ОАЭ вместе осматривают стенды на ПМЭФ © LIFE
Напомним, что именно делегаты из Объединённых Арабских Эмиратов два дня развлекали гостей форума зажигательными танцами и стали звёздами соцсетей.
Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Программа форума состоит из пяти блоков, а главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира". Сегодня, 16 июня, Владимир Путин выступит на пленарной сессии. По словам Дмитрия Пескова, его речь будет объёмной, а её окончательный вариант знает только сам президент.
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