Лайф публикует видео экскурсии Путина и президента ОАЭ по площадке ПМЭФ

Президент России Владимир Путин вместе со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном осмотрели эмиратский павильон на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вскоре после экскурсии у них, как уже сообщал Лайф, состоятся двусторонние переговоры.