Кремль раскрыл имя того, кто готовит речь Путина для выступления на ПМЭФ

Выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обычно готовит его помощник по профильной сфере — Максим Орешкин, но окончательный вариант речи знает только сам российский лидер. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.