Кремль раскрыл имя того, кто готовит речь Путина для выступления на ПМЭФ
Песков: Речь президенту на ПМЭФ готовит Орешкин, но финальный вариант знает лишь сам Путин
Выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обычно готовит его помощник по профильной сфере — Максим Орешкин, но окончательный вариант речи знает только сам российский лидер. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лайф напоминает, что ПМЭФ продлится по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ, которая состоится сегодня.