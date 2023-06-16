Модератором пленарки ПМЭФ с участием Путина станет американский политолог
Модератором пленарного заседания ПМЭФ станет политолог Дмитрий Саймс
Модерировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, участие в котором примет президент РФ Владимир Путин, будет американский политолог Дмитрий Саймс. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На пленарке будет президент РФ Владимир Путин, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, модерировать сессию будет почётный президент National Interest из Вашингтона — Дмитрий Саймс", — сказал представитель Кремля.
Представитель Кремля также рассказал, что обычно выступление Путина на ПМЭФ готовит помощник президента Максим Орешкин, но главный вклад всё равно вносит сам глава государства.
Лайф напоминает, что ПМЭФ проходит в Петербурге с 14 по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ. Она состоится сегодня, 16 июня. Ранее Песков анонсировал большое выступление главы государства, в котором он может дать оценку экономике России и очертить основные перспективы.
ТАСС / Руслан Шамуков