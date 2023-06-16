Модератором пленарки ПМЭФ с участием Путина станет американский политолог

Модерировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, участие в котором примет президент РФ Владимир Путин, будет американский политолог Дмитрий Саймс. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На пленарке будет президент РФ Владимир Путин, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, модерировать сессию будет почётный президент National Interest из Вашингтона — Дмитрий Саймс", — сказал представитель Кремля.