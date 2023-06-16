Путин ожидает роста ВВП России по итогам года на 1,5–2%

К концу текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) России может вырасти на 1,5–2%. Такой рост позволит стране сохранить уверенную позицию среди ведущих экономик мира, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как рассказал российский лидер, апрель нынешнего года завершился ростом ВВП на 3,3% в годовом выражении. По итогам 2023 года он прибавит более одного процента, добавил Путин, но сделал оговорку.

"Но, на мой взгляд, и я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост всё-таки будет побольше, до 1,5%, а может быть, даже под 2%. И это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира", — подчеркнул Путин.