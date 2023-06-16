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16 июня, 12:35

Путин рассказал о том, как давнее желание россиян начинает сбываться

Путин: Тенденция отказа от нефтегазовой "иглы" набирает ход в России

В России становится всё более популярной тенденция отказа от нефтегазовой "иглы", об этом сказал Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?" — напомнил президент РФ, подчеркнув, что эта тенденция набирает всё больший оборот.

Путин: Экономическая стратегия, выбранная государством и бизнесом в 2022 году, сработала

Путин: Экономическая стратегия, выбранная государством и бизнесом в 2022 году, сработала

Ранее российский лидер рассказал, что показатели безработицы и инфляции в РФ близки к историческому минимуму. Уровень безработицы составил 2,9%, а инфляции — 3,3%.

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Юрий Лысенко
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