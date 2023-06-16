Путин рассказал о том, как давнее желание россиян начинает сбываться
Путин: Тенденция отказа от нефтегазовой "иглы" набирает ход в России
В России становится всё более популярной тенденция отказа от нефтегазовой "иглы", об этом сказал Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?" — напомнил президент РФ, подчеркнув, что эта тенденция набирает всё больший оборот.
Ранее российский лидер рассказал, что показатели безработицы и инфляции в РФ близки к историческому минимуму. Уровень безработицы составил 2,9%, а инфляции — 3,3%.
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