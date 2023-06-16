Путин допустил, что с другой администрацией президента США до СВО бы не дошло

Вполне возможно, что если бы в США была другая администрация, то получилось бы урегулировать конфликт на Украине мирным путём, сообщил Владимир Путин на ПМЭФ.

Так глава государства ответил на вопрос о том, как он оценивает уровень диалога с администрацией действующего президента США Джозефа Байдена.

"Не исключаю, что, если бы была другая администрация, нам бы удалось пойти по пути мирного урегулирования, от которого на Украине и в западных столицах отказались", — допустил президент РФ.