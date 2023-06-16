Путин: НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине

НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ярким доказательством тому глава государства назвал поставки военной техники альянса Киеву.

"Ну о чём мы говорим, если поставки идут военной техники, тяжёлой техники, сейчас рассматривается вариант поставки самолётов. Я уже говорил, что сегодня на одном участке предпринимаются попытки атаки двух рот при поддержке пяти танков, на другом участке — тоже полторы роты примерно при поддержке двух танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе "Леопарды", — обратил внимание российский лидер.

Путин добавил, что как горят "Леопарды", так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом у российского лидера нет.