Путин: ВСУ скоро перестанут использовать свою технику, а на чужой — долго не навоюешь

Украинская армия скоро совсем перестанет использовать собственную технику — её уже почти не осталось. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы модератора дискуссии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, скоро ничего не останется. А всё, чем воюют, поставлено извне. Ну, так долго не навоюешь, а у нас оборонная промышленность развивается изо дня в день", — обратил внимание российский лидер.