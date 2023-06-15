Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Лайфом ответил на заявление главы Офиса президента Украины о цели Киева уничтожить максимальное количество российских военных. Песков иронично предположил, что Михаил Подоляк имел в виду уничтожение солдат ВСУ.

— Подоляк заявил, что их основная цель — убить как можно больше мобилизованных, — рассказал Пескову корреспондент Лайфа. — Своих? — уточнил Песков. — Наших. — Он, наверное, про своих [говорил], — заметил Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что ВСУ "ещё не начали наступление".

Песков в беседе с Лайфом иронично ответил на заявление Подоляка об уничтожении россиян. Видео © LIFE