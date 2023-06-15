Песков в беседе с Лайфом иронично ответил на заявление Подоляка об уничтожении россиян
Песков предположил, что Подоляк говорил о максимальном уничтожении военных ВСУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Лайфом ответил на заявление главы Офиса президента Украины о цели Киева уничтожить максимальное количество российских военных. Песков иронично предположил, что Михаил Подоляк имел в виду уничтожение солдат ВСУ.
— Подоляк заявил, что их основная цель — убить как можно больше мобилизованных, — рассказал Пескову корреспондент Лайфа.
— Своих? — уточнил Песков.
— Наших.
— Он, наверное, про своих [говорил], — заметил Песков.
Также представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что ВСУ "ещё не начали наступление".
Песков в беседе с Лайфом иронично ответил на заявление Подоляка об уничтожении россиян. Видео © LIFE
Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ якобы только "тестируют" контрнаступление (хотя, по данным Минобороны РФ, ВСУ уже пытаются наступать и несут колоссальные потери), при этом перед украинскими войсками стоит цель уничтожить "максимальное число россиян".
Getty Images / Sefa Karacan