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Опубликовано 15 июня 2023, 13:07
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Песков в беседе с Лайфом иронично ответил на заявление Подоляка об уничтожении россиян

Песков предположил, что Подоляк говорил о максимальном уничтожении военных ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Лайфом ответил на заявление главы Офиса президента Украины о цели Киева уничтожить максимальное количество российских военных. Песков иронично предположил, что Михаил Подоляк имел в виду уничтожение солдат ВСУ.

— Подоляк заявил, что их основная цель — убить как можно больше мобилизованных, — рассказал Пескову корреспондент Лайфа.

— Своих? — уточнил Песков.

— Наших.

— Он, наверное, про своих [говорил], заметил Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что ВСУ "ещё не начали наступление".

Песков в беседе с Лайфом иронично ответил на заявление Подоляка об уничтожении россиян. Видео © LIFE

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Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ якобы только "тестируют" контрнаступление (хотя, по данным Минобороны РФ, ВСУ уже пытаются наступать и несут колоссальные потери), при этом перед украинскими войсками стоит цель уничтожить "максимальное число россиян".

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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