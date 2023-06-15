Подоляк признал, что план Киева включает убийство максимального числа россиян

Военный план киевских властей включает в себя убийство как можно большего числа россиян. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Существует один план: максимально жёсткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: всё, давайте теперь что-то думать и разговаривать", — сказал он в эфире телемарафона.