Подоляк признал, что план Киева включает убийство максимального числа россиян
Военный план киевских властей включает в себя убийство как можно большего числа россиян. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Существует один план: максимально жёсткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: всё, давайте теперь что-то думать и разговаривать", — сказал он в эфире телемарафона.
Киев в последнее время не стесняется откровений о намерении убивать россиян. Так, ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России. Желание уничтожить как можно больше граждан РФ довело до странной инициативы: киевляне предложили установить памятник акуле, убившей российского туриста в Египте.
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