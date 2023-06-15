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15 июня, 12:36

Подоляк признал, что план Киева включает убийство максимального числа россиян

Военный план киевских властей включает в себя убийство как можно большего числа россиян. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Существует один план: максимально жёсткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: всё, давайте теперь что-то думать и разговаривать", сказал он в эфире телемарафона.

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Киев в последнее время не стесняется откровений о намерении убивать россиян. Так, ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России. Желание уничтожить как можно больше граждан РФ довело до странной инициативы: киевляне предложили установить памятник акуле, убившей российского туриста в Египте.

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Getty Images / Metin Aktas

Александра Вишнякова
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