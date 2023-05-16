Захарова заявила о террористической сущности Киева после слов главы ГУР Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла ещё одно доказательство террористической сущности киевского режима. Она привела новое заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который снова высказался об уничтожении россиян.

Напомним, Буданов признал, что ГУР стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России. Он заявил, что Киев "достал уже многих, в том числе и медийных личностей". При этом открыто признать, что Украина стоит за недавним покушением на писателя Захара Прилепина, он не решился.

"Если вы переходите на личности, я должен ответить, как классически отвечают любые мировые спецслужбы: мы не можем комментировать данную ситуацию, информацию, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", — заявил Буданов в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову.