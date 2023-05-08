Читатели Yahoo News жёстко раскритиковали недавнее заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Они сравнили высказывания главы ГУР МО Незалежной с заявлениями гитлеровских войск.

Отвечая на вопрос Yahoo News о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, Буданов заявил, что украинские власти убивали и будут убивать россиян в любой точке мира до полной своей победы.

"Наполеоновские и гитлеровские войска говорили то же самое, и посмотрите, что с ними произошло", — написал один из пользователей.

"Извините, но казни и убийства по этническому признаку — это не что иное, как преступления против человечности и геноцид", — подчеркнул один из комментаторов.

Другой заявил, что конфликт на Украине абсолютно неприемлем и следует начать мирные переговоры. Также пользователи отметили, что "у России сильный волевой народ и большинство жителей поддерживают своих лидеров". Они также заметили, что у РФ больше союзников, чем Запад может представить.

"Это почти смехотворно. Согласно всем независимым источникам, Россия побеждает в конфликте с коэффициентом устранения восьми украинцев на одного русского", — поведал ещё один читатель.