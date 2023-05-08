Главе военной разведки Украины предрекли ужасную судьбу после слов об убийстве русских
Читатели Yahoo News осудили Буданова за обещание убивать русских
Читатели Yahoo News жёстко раскритиковали недавнее заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Они сравнили высказывания главы ГУР МО Незалежной с заявлениями гитлеровских войск.
Отвечая на вопрос Yahoo News о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, Буданов заявил, что украинские власти убивали и будут убивать россиян в любой точке мира до полной своей победы.
"Наполеоновские и гитлеровские войска говорили то же самое, и посмотрите, что с ними произошло", — написал один из пользователей.
"Извините, но казни и убийства по этническому признаку — это не что иное, как преступления против человечности и геноцид", — подчеркнул один из комментаторов.
Другой заявил, что конфликт на Украине абсолютно неприемлем и следует начать мирные переговоры. Также пользователи отметили, что "у России сильный волевой народ и большинство жителей поддерживают своих лидеров". Они также заметили, что у РФ больше союзников, чем Запад может представить.
"Это почти смехотворно. Согласно всем независимым источникам, Россия побеждает в конфликте с коэффициентом устранения восьми украинцев на одного русского", — поведал ещё один читатель.
Ранее сообщалось, что в Москве разыскивают исполнителей проукраинской акции, которые расклеили листовки с лицом Кирилла Буданова. Фото начальника украинской разведки, в частности, появились на установленной волонтёрами букве Z в столичном районе Куркино.
Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde