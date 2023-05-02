КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 10:22

В Москве разыскивают расклейщиков листовок с главой разведки Украины Будановым

В Москве разыскивают исполнителей проукраинской акции, которые расклеили листовки с лицом начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщает SHOT.

Исполнители проукраинской акции попали на камеры видеонаблюдения. Видео © Telegram / SHOT

Фото начальника украинской разведки, в частности, появились на установленной волонтёрами букве Z в столичном районе Куркино. Расклейщики листовок попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что каждый приклеенный снимок двое злоумышленников фотографируют на телефон. По всей видимости, их пиар-акцию курировали украинские заказчики, которые требовали отчёта.

Одна из листовок с Будановым в московском районе Куркино. Фото © Telegram / Осташко! Важное

Одна из листовок с Будановым в московском районе Куркино. Фото © Telegram / Осташко! Важное

Жители района, увидев листовки, сразу же позвонили в полицию, после чего фото Буданова оперативно были сняты.

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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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